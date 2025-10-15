Alerta per una estafa piramidal en grups de WhatsApp que convida a invertir
Germán González
Tenen noms molt vinculats al sistema financer com Grupo de análisis MFS o Foro de sabiduría bursátil i ofereixen als usuaris aprendre a fer anàlisi sobre el mercat d’accions, or, petroli o criptomonedes de la mà de professors que en són experts i amb experiència en inversions. A més, garanteixen una suposada formació gratuïta tant per a principiants com per a persones amb un nivell més avançat i només per registrar-se prometen recompenses i regals valorats en 160 euros. Així funcionen grups de WhatsApp fraudulents detectats per l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya i que solen ser massius, amb 200 participants triats de manera aleatòria.
Tot i que es presenten com un canal o fòrum exclusiu, l’estafa consisteix a guanyar-se la confiança de les víctimes perquè facin inversions falses o proporcionin dades personals i bancàries que permetin el robatori dels seus diners.
Segons, l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya "les inversions en mercats de valors, fons d’inversió o criptomonedes són utilitzades habitualment pels ciberdelinqüents per estafar. Una de les tècniques més utilitzades és la de la clàssica estafa piramidal, en la qual l’usuari comença invertint una quantitat inicial relativament petita, que aparentment creix molt ràpid i genera confiança. Això fa que sovint les víctimes aportin cada vegada més diners i ho recomanin a altres persones". Per això, l’entitat insta a desconfiar de missatges "inesperats que prometen guanyar diners molt fàcilment".
- La mare del propietari del Hapoel Jerusalem és la principal patrocinadora de Trump i controla els Dallas Mavericks
- Hospitalitzades una mare i la seva filla després de ser atacades pel seu gos pitbull: «Si arriben a estar soles, les mata»
- Comerç i veïnat del Barri Antic de Manresa, queixosos amb la Mediterrània
- La propietària del Bar Pardal de Manresa es jubila: «Estic contenta perquè, tot i el relleu, no es perdran els orígens»
- Puigcerdà assumeix que haurà de fer una Fira Ramadera sense els cavalls
- Carme Bofarull, regidora de Sant Llorenç, sobre la Fira d'Ous d'Euga: «Mai havia vist tantíssima gent al poble»
- Els monjos de Montserrat obren el cor i l'espai als agnòstics i als ateus
- Els pisos i locals que no hagin fet cap ús dels nous contenidors tancats de Manresa en 1 any hauran de pagar 88 euros més