Detingut a Manresa un home que va col·laborar en una ciberestafa de més de 12.000 euros
Un bagenc va ajudar una trama a aconseguir que un veí de Valladolid els fes transferències fent-lo creure que el trucaven des de la seva entitat bancària
Redacció
La Policia Nacional ha detingut a Manresa un home que va actuar com a "mula" col·laboradora en una ciberestafa de més de 12.800 euros a Valladolid, amb tretze transferències de la víctima al compte d'un altre detingut, després de rebre la trucada d'un suposat empleat de l'entitat bancària del denunciant amb què va aconseguir la seva confiança. L'home bagenc obria comptes bancaris i enviava els diners robats als suplantadors.
En un comunicat, la Policia Nacional ha explicat que van rebre a la seva comissaria de Valladolid-Parquesol una denúncia per presumpta estafa mitjançant el mètode conegut com a 'vishing', en què la víctima va ser enganyada després de rebre una trucada telefònica d'una persona que es va fer passar per empleat de la seva entitat bancària el 17 d'octubre del 2024. El denunciant, després de ser convençut per l'interlocutor, va fer 13 transferències bancàries per 12.876 euros.
Aquest tipus de frau es caracteritza per l'ús de tècniques de suplantació telefònica, en què els autors emmascaren el número real d'origen, mostrant a la pantalla de la víctima un número fals que genera confiança.
El Grup de Ciberdelinqüència de la Brigada Provincial de Policia Judicial de Valladolid va aconseguir identificar el titular del compte receptor i es va confirmar la recepció de 15 transferències des del compte del denunciant, dues d'elles retornades. Els diners van ser posteriorment retirats a sis caixers automàtics de diferents entitats bancàries per un total de 6.600 euros. A més, es van fer set enviaments de diners per un total de 2.325 euros a un altre compte. Des d'aquest segon compte es van efectuar dos pagaments via Bizum de 500 euros cada un i un reintegrament en caixer de 1.200 euros, tots el 17 d'octubre 2024.
La figura del manresà
La investigació va apuntar a aquesta figura de la 'mula', com a col·laboradora necessària, que és captada per una organització criminal per obrir comptes bancàries i facilitar el moviment de fons obtinguts fraudulentament. Aquestes persones solen ser reclutades mitjançant falses ofertes de feina, tant per internet com presencialment, i reben una compensació econòmica per la seva col·laboració. En alguns casos, els implicats faciliten les seves credencials bancàries, permetent a l'organització el control total del compte.
Una vegada identificat el titular del compte i com que l'últim domicili conegut del presumpte implicat era a Manresa (Bages), es va ordenar el trasllat de les actuacions a la Prefectura Superior de Policia de Catalunya per a procedir a la seva localització, presa de declaració i, en el seu cas, detenció.
