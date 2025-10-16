INFORME
Perfil de les addiccions: l’alcohol és la substància més consumida entre les dones, seguida de la cocaïna
Segons les dades de l’informe ‘Perfil de les addiccions el 2024’, en els homes predomina el consum de cocaïna, seguida de l’alcohol
La meitat de les persones que acudeixen a tractament per addiccions tenen problemes de salut mental
Nieves Salinas
El perfil de les dones ateses a UNAD el 2024 per una addicció amb substància és, majoritàriament, el d’una persona més gran de 34 anys, espanyola, que té estudis primaris i està en situació d’atur. El més habitual és que tingui fills, presenti algun problema de salut mental (49% dels casos) i resideixi en una vivenda propietat del familiar amb qui conviu. Les drogues principals que la porten a sol·licitar tractament són, en primer lloc, l’alcohol, seguida de la cocaïna i el cànnabis. El més habitual és que hagi consumit durant més d’onze anys, amb l’inici abans de la majoria d’edat en un 42% dels casos.
UNAD, la Xarxa d’Atenció a les Addiccions, ha presentat aquest dijous en roda de premsa l’informe ‘Perfil de les addiccions el 2024’ que s’ha elaborat amb la col·laboració de la consultoria Iniciatives CSE i gràcies al finançament de la Delegació del Govern per al Pla Nacional sobre Drogues.
Consum problemàtic
La mostra ha sigut aportada per 102 entitats que pertanyen a la xarxa i que atenen 37.899 persones amb addiccions amb substància i sense. El treball pretén radiografiar la situació de les persones amb problemes de drogodependències i altres addiccions, incidint en els factors socials que, sovint, marquen aquest consum problemàtic.
La secretària de l’entitat, Encarnación Pámpanas Porras, ha sigut l’encarregada d’explicar els principals resultats. En primer lloc, s’ha detingut en el perfil de persones ateses amb addiccions amb substància, per a la qual cosa s’ha tingut en compte una mostra de 36.595 persones. D’aquestes, tan sols el 22% són dones.
Salut mental
Els homes amb addiccions a substàncies tenen un perfil similar al de les dones, però a més del 45% amb problemes de salut mental, presenten problemes físics i no tenen fills ni filles. Les drogues que més consumeixen ells són la cocaïna, l’alcohol i l’heroïna, amb trajectòries de consum que superen també els onze anys i que van iniciar en el 50% dels casos abans dels 18.
A més de les atencions motivades per les drogues, l’estudi també recull els casos de persones que demanen ajuda per addiccions sense substància. Per fer-ho s’ha tingut en compte una mostra de 1.304 persones ateses per 24 entitats de la xarxa UNAD, de les quals el 24% són dones.
Màquines escurabutxaques i bingo
El perfil d’aquestes correspon, majoritàriament, dones espanyoles més grans de 49 anys, amb ocupació, amb fills, i sense malalties. La seva principal addicció presencial són les màquines escurabutxaques, seguida del bingo, mentre que, en línia, destaquen els videojocs com a motiu d’atenció.
Pel que fa als homes la seva nacionalitat també és, majoritàriament, espanyola, tot i que l’edat es redueix a la franja d’entre 34 i 41 anys. Tenen feina i, a diferència de les dones, no tenen descendència ni presenten malalties. En aquest cas, són les màquines escurabutxaques la principal addicció presencial, seguides de les apostes esportives. Per la seva banda, en l’àmbit digital són també les apostes esportives la principal pràctica addictiva.
Les dades de l’informe revelen que la cronificació de les addiccions augmenta amb l’edat de les persones ateses i que, en la meitat dels casos d’atencions per addiccions amb substància, coexisteixen problemes de salut mental. Aquesta combinació, segons ha explicat Pámpanas complica els processos de recuperació i reforça la necessitat d’intervencions especialitzades i coordinades entre els serveis d’addiccions i de salut mental.
