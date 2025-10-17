Un cotxe es precipita al sortir d’un pàrquing marxa enrere
La laboriosa retirada del vehicle va exigir tallar diversos carrils de circulació i va generar gran expectació veïnal
Regió7
Un cridaner accident va sorprendre aquest dijous els veïns del barri del Carmel de Barcelona poc abans de les tres del migdia. Un cotxe que sortia d’un pàrquing marxa enrere, al lateral superior, a l’altura del carrer Dante, es va precipitar a la calçada inferior i va quedar penjat en vertical al costat del mur que salva el desnivell.
L’usuari de la xarxa social X @MolinoRs ha difós imatges d’aquest aparatós succés, que confirmen a aquest diari fonts municipals. Va exigir mobilitzar diversos cossos d’emergències: dotacions dels Bombers de Barcelona, el Servei d’Emergències Mèdiques i la Guàrdia Urbana es van desplaçar al Carmel per retirar el vehicle. La intervenció va obligar a tallar temporalment diversos carrils de circulació i va generar una gran expectació, amb veïns i vianants aturats als voltants per observar les maniobres.
Com s’aprecia en les fotografies, el turisme de color blanc va travessar una de les característiques tanques grogues de la rambla del Carmel. Afortunadament l’accident no va causar ferits, en gran manera perquè no hi havia cap vehicle en aquest punt de calçada quan va caure el cotxe sinistrat. «El conductor va sortir pel seu propi peu», explica el consistori.
