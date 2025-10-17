Forta tempesta a l'àrea metropoltana: un cotxe acaba arrossegat per un riu a Sabadell
L'ACA ha emès un avís hidrològic per situació meteorològica adversa al Vallès Occidental i l'Oriental
ACN
La tempesta que ha assolat aquest divendres a la tarda l'àrea metropolitana de Barcelona ha comportat vuit serveis dels Bombers, un dels quals per recuperar un cotxe arrossegat pel riu Ripoll a Sabadell sense ocupants a l'interior. El cos d'emergències ha atès els vuit avisos entre les cinc i dos quarts de set de la tarda. L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha emès un avís hidrològic per situació meteorològica adversa a les comarques del Vallès Occidental i Vallès Oriental, i ha recomanat no acostar-se a les zones inundables ni a peu ni amb vehicle. La pluja també ha causat complicacions al trànsit bona part de la tarda a la zona, especialment a l'AP-7, a la B-30, a la C-58 i a la C-17, en tots els casos a l'àrea metropolitana.
L'AP-7 ha registrat dificultats als accessos nord de Barcelona, a Parets del Vallès direcció Girona i a Barberà del Vallès en ambdós sentits. A Castellví de Rosanes hi ha hagut retencions en ambdós sentits, que en el cas del sentit Tarragona han arribat a ser de nou quilòmetres.
També hi ha hagut retencions a la C-58 entre Sabadell i Sant Quirze del Vallès en sentit Barcelona i entre Sant Quirze i Badia en sentit Manresa. Cap a dos quarts de cinc de la tarda hi ha hagut un xàfec intens que també ha causat dos quilòmetres de lentitud a la carretera C-17 a la zona de Parets del Vallès.
