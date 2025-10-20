Els Mossos investiguen la troballa d'un cadàver en avançat estat de descomposició en un camí de Cervera
L'autòpsia ha de confirmar si es tracta d'un veí de la zona de 81 anys desaparegut des de mitjans de juliol
ACN
Els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa d'un cadàver en avançat estat de descomposició aquest diumenge en un camí de Cervera, segons ha avançat Segre i han confirmat a l'ACN fonts policials. Un motorista que circulava per la zona va trobar el cos en un sender pels volts de les 9.00. Els agents de la policia catalana que es van desplaçar al lloc dels fets van fer una primera inspecció del cadàver i no hi van detectar signes externs de criminalitat. L'autòpsia haurà de determinar la identitat i les causes de la mort de l'home, que podria tractar-se d'un veí de la zona de 81 anys desaparegut des de fa tres mesos. Un amic seu va presentar una denúncia als Mossos el 13 de juliol, però les recerques fetes a la zona no van donar resultats.
