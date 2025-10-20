Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Els Mossos investiguen la troballa d'un cadàver en avançat estat de descomposició en un camí de Cervera

L'autòpsia ha de confirmar si es tracta d'un veí de la zona de 81 anys desaparegut des de mitjans de juliol

Agents dels Mossos d'Esquadra

Agents dels Mossos d'Esquadra / CME

ACN

Cervera

Els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa d'un cadàver en avançat estat de descomposició aquest diumenge en un camí de Cervera, segons ha avançat Segre i han confirmat a l'ACN fonts policials. Un motorista que circulava per la zona va trobar el cos en un sender pels volts de les 9.00. Els agents de la policia catalana que es van desplaçar al lloc dels fets van fer una primera inspecció del cadàver i no hi van detectar signes externs de criminalitat. L'autòpsia haurà de determinar la identitat i les causes de la mort de l'home, que podria tractar-se d'un veí de la zona de 81 anys desaparegut des de fa tres mesos. Un amic seu va presentar una denúncia als Mossos el 13 de juliol, però les recerques fetes a la zona no van donar resultats.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Jordi Tarrés: 'M’han trasplantat el fetge i el ronyó. Mai m’hauria imaginat veure’m així
  2. Infart a casa estant sol: com actuar immediatament per salvar la teva vida
  3. Bárbara Bacilieri, hostessa de vol: 'Quan ens avisen des del seient per demanar-nos un got d’aigua... l'intentem amagar
  4. María del Mar Sánchez, professora: «Quan entens com funciona la IA, entens per què ChatGPT es pot inventar coses»
  5. Nou Niu de l’Àliga: molt més que un refugi a tocar de les estrelles
  6. Un senglar irromp a la C-16 de matinada i provoca un accident amb dos ferits a Puig-reig
  7. «Si els líders d'extrema dreta s'encarreguessin de la gestió com cal, canviarien el seu discurs»
  8. Gairebé tres hores desaparegut: Troben sa i estalvi un menor a Els Hostalets de Pierola

Els radars fixos permeten reduir un 20% els accidents greus o mortals a Catalunya en els últims 20 anys

Els radars fixos permeten reduir un 20% els accidents greus o mortals a Catalunya en els últims 20 anys

Traslladen Pablo Hasel a la presó de Lledoners

Traslladen Pablo Hasel a la presó de Lledoners

Andrea Tova, mexicana a Catalunya: “Em vaig equivocar de país. No sabia que parlaven català”

Andrea Tova, mexicana a Catalunya: “Em vaig equivocar de país. No sabia que parlaven català”

Música, gastronomia i divulgació històrica: així ha estat el primer aplec a Sant Amanç de Viladés i Castellar

Música, gastronomia i divulgació històrica: així ha estat el primer aplec a Sant Amanç de Viladés i Castellar

L’empresa familiar situa l’absentisme laboral com el principal risc per a l’economia

L’empresa familiar situa l’absentisme laboral com el principal risc per a l’economia

Trashorras, l’home dels explosius de l’11-M, té «un pronòstic de reincidència alt»: les raons per les quals no ha obtingut el tercer grau

Trashorras, l’home dels explosius de l’11-M, té «un pronòstic de reincidència alt»: les raons per les quals no ha obtingut el tercer grau

Imatges: El moment en què els lladres van entrar al Louvre

Imatges: El moment en què els lladres van entrar al Louvre

Èxit del primer Escape Town de la Manresa rural a Viladordis

Èxit del primer Escape Town de la Manresa rural a Viladordis
Tracking Pixel Contents