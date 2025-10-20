Control viari
Els radars fixos permeten reduir un 20% els accidents greus o mortals a Catalunya en els últims 20 anys
Un estudi presentat per Trànsit remarca que aquests dispositius han permès evitar 1.610 sinistres entre el 2002 i el 2023
Germán González
L’efectivitat dels radars fixos augmenta amb el temps i no es detecta un augment d’accidents en trams de carretera pròxims a la seva ubicació. Aquesta és la principal conclusió de l’estudi sobre l’impacte dels radars de velocitat realitzat per l’Institut Català d’Evaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua) que ha presentat aquest dilluns la consellera d’Interior Núria Parlon i el director del Servei Català de Trànsit Ramon Lamiel.
L’informe indica que els radars de velocitat en els punts fixos són «molt efectius en la reducció de l’accidentalitat» a les carreteres catalanes, ja que entre el 2002 i el 2023, el període de l’estudi, han evitat 1.610 accidents amb persones ferides, dels quals, 372 sinistres amb víctimes mortals o greus.
L’anàlisi de les dades d’accidentalitat dels anys estudiats en els trams de la xarxa viària catalana que té radars fixos assenyala una reducció anual del 30,8% dels accidents amb persones ferides i una baixada del 20,1% en els sinistres amb víctimes mortals o greus. A partir d’aquestes xifres, Parlon remarca la «conveniència» d’utilitzar aquests dispositius de control de velocitat com a mesura «clau» per controlar la sinistralitat viària.
«Realment els radars ajuden a reduir els accidents», ha destacat Parlon, que ha afegit que l’estudi assenyala un canvi de comportament dels conductors durant els 10 anys posteriors a la col·locació del radar. Per això ha assenyalat que col·locar-los «no suposa seguir un afany recaptatori sinó prevenir els sinistres més greus».
L’estudi també ha destacat que els accidents no s’han desplaçat als trams de la carretera pròxims al radar, cosa que es coneix com a «efecte cangur», i que estan situats entre 500 i 2.000 metres del dispositiu. A més, les dades indiquen que a partir dels 12 anys de la col·locació del radar la reducció d’accidents baixa al 50%.
És el primer estudi d’aquestes característiques que es fa a Catalunya. Entre el 2000 i el 2023 s’han registre a la comunitat una mitjana anual de 7.336 accidents amb persones ferides, dels quals 1.177 són víctimes greus o mortals. L’informe parteix del fet que la velocitat és un factor clau de risc per patir un accident així com en la gravetat de les lesions que es produeixen, per això Trànsit instal·la radars per combatre aquesta sinistralitat.
El 2024 hi havia 131 radars fixos i 130 de mòbils a la xarxa viària catalana, que s’instal·len en punts amb una alta accidentalitat. L’estudi recomana instal·lar més radars fixos i senyalitzats i millorar el sistema d’informació dels radars mòbils per comparar aquests dos tipus de dispositius.
- Jordi Tarrés: 'M’han trasplantat el fetge i el ronyó. Mai m’hauria imaginat veure’m així
- Infart a casa estant sol: com actuar immediatament per salvar la teva vida
- Bárbara Bacilieri, hostessa de vol: 'Quan ens avisen des del seient per demanar-nos un got d’aigua... l'intentem amagar
- María del Mar Sánchez, professora: «Quan entens com funciona la IA, entens per què ChatGPT es pot inventar coses»
- Nou Niu de l’Àliga: molt més que un refugi a tocar de les estrelles
- Un senglar irromp a la C-16 de matinada i provoca un accident amb dos ferits a Puig-reig
- «Si els líders d'extrema dreta s'encarreguessin de la gestió com cal, canviarien el seu discurs»
- Gairebé tres hores desaparegut: Troben sa i estalvi un menor a Els Hostalets de Pierola