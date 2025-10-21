Successos
Cocaïna dins de pinyes i tomàquets: els Mossos desmantellen una narcofruiteria
Molts clients d'aquest establiment de Mataró sortien sense cap bossa amb fruita i verdura. Hi ha tres detinguts
Germán González
A més de tomàquets, plàtans, melons, patates, figues i carbassons oferien altres productes que no alimentaven però sí que generaven una eufòria similar a la que experimentes menjant cireres o raïm madur amb la calor. Es tracta d’una narcofruiteria localitzada al barri de Cerdanyola de Mataró i que els Mossos d'Esquadra han desmantellat després de constatar que es tractava d’un punt de venda de droga. La pista principal va ser descobrir que molts clients entraven i sortien sense bosses de fruita o verdura, tot i que podien portar la paperina de cocaïna amagada.
Els Mossos van detenir el 16 d’octubre tres homes de 59, 35 i 29 anys acusats d’un delicte de tràfic de drogues. Fa cinc mesos els agents van detectar una conducta anòmala dels compradors que es dirigien a una fruiteria del carrer Rosselló, al barri de Cerdanyola de Mataró. Sortien al cap de poca estona sense compra de fruita o verdura.
Després d’indagar, els agents van descobrir que es tractava d’un punt de venda de droga, a més de fruita. Principalment, venien cocaïna, ja que en el registre de la botiga van trobar 57 dosis d’aquesta substància amb un pes total d’uns 33 grams al costat de 7 peces d’haixix i 33.000 euros en efectiu. Els Mossos van detenir dues persones que eren a la narcofruiteria i després un tercer quan es va personar a la comissaria de Mataró.
Tots tres van passar a disposició dels jutjats de guàrdia de Mataró acusats de tràfic de drogues. Ara hauran de deixar de diversificar l’oferta de productes frescos a la botiga i apostar pels legals, que no deixen de ser més sans i per vendre’ls no et fiquen a la presó.
