Cocaïna dins de pinyes i tomàquets: els Mossos desmantellen una narcofruiteria

Molts clients d'aquest establiment de Mataró sortien sense cap bossa amb fruita i verdura. Hi ha tres detinguts

Cocaïna amagada en pinyes

Cocaïna amagada en pinyes / FEDE NAVARRO

Germán González

Barcelona

A més de tomàquets, plàtans, melons, patates, figues i carbassons oferien altres productes que no alimentaven però sí que generaven una eufòria similar a la que experimentes menjant cireres o raïm madur amb la calor. Es tracta d’una narcofruiteria localitzada al barri de Cerdanyola de Mataró i que els Mossos d'Esquadra han desmantellat després de constatar que es tractava d’un punt de venda de droga. La pista principal va ser descobrir que molts clients entraven i sortien sense bosses de fruita o verdura, tot i que podien portar la paperina de cocaïna amagada.

Els Mossos van detenir el 16 d’octubre tres homes de 59, 35 i 29 anys acusats d’un delicte de tràfic de drogues. Fa cinc mesos els agents van detectar una conducta anòmala dels compradors que es dirigien a una fruiteria del carrer Rosselló, al barri de Cerdanyola de Mataró. Sortien al cap de poca estona sense compra de fruita o verdura.

Després d’indagar, els agents van descobrir que es tractava d’un punt de venda de droga, a més de fruita. Principalment, venien cocaïna, ja que en el registre de la botiga van trobar 57 dosis d’aquesta substància amb un pes total d’uns 33 grams al costat de 7 peces d’haixix i 33.000 euros en efectiu. Els Mossos van detenir dues persones que eren a la narcofruiteria i després un tercer quan es va personar a la comissaria de Mataró.

Tots tres van passar a disposició dels jutjats de guàrdia de Mataró acusats de tràfic de drogues. Ara hauran de deixar de diversificar l’oferta de productes frescos a la botiga i apostar pels legals, que no deixen de ser més sans i per vendre’ls no et fiquen a la presó.

El Mercat Puigmercadal de Manresa reivindica el producte de temporada i la cultura popular amb una castanyada

El futuro de los pagos pasa por el uso de la IA y la tokenización de los pagos online

Laia Font entra a la final del concurs individual del Mundial de gimnàstica artística amb la 18a millor nota

El Cor de Teies estrena al Kursaal ‘Kintsugi’, un homenatge a la dona i a la vida

Robatori milionari al Museu d’Història Natural de París: detenen una jove que va sostreure palletes d'or valorades en 1,5 milions d'euros

Un tornado sobtat al nord de París deixa un mort i quatre ferits de gravetat

Pablo Duchement, pèrit judicial: «No tot el ‘bullying’ és una qüestió d’autoestima, hi ha nens que són psicòpates»

Una xarxa elèctrica més intel·ligent i flexible: Experts del sector destaquen al Solsonès les necessitats de la comarca

