Doble delicte
Els Mossos detecten víctimes de robatori de mòbil que pateixen després estafes telefòniques
Els lladres es fixen en les càmeres dels terminals per a determinar si es tracta d'un telèfon d'última generació, habitualment un iPhone
Germán González
La Rosa (nom fictici) no trobava el seu telèfon, no sabia si l’havia perdut o l’hi havien robat fins que va rebre un missatge d’un número desconegut que es presentava com a Ximena i que li explicava que «la seva filla» havia trobat el mòbil «al seu jardí» i per això es posava en contacte amb ella. Malgrat que la Rosa li va agrair el gest, els seus intents de trobar-se amb la Ximena perquè li tornés el telèfon van ser infructuosos, ja que sempre li posava excuses. Això sí, li demanava dades personals per intentar desbloquejar el terminal i accedir a la seva informació.
Al final, la Rosa, sospitant que es tractava d’una estafa, va activar des d’un altre mòbil la geolocalització i va poder descobrir que el telèfon estava en un domicili on es venien telèfons presumptament robats. Així va poder alertar els Mossos d’Esquadra, que van constatar una pràctica cada vegada més habitual: que els delinqüents utilitzen els aparells sostrets per cometre altres delictes, ja sigui estafa, robatoris de dades o fer compres fraudulentes aprofitant que cada vegada més els ciutadans porten les targetes bancàries al mòbil.
Els lladres es fixen en les càmeres dels terminals per determinar si es tracta d’un telèfon d’última generació, habitualment un iPhone, segueixen la víctima i aprofiten una distracció per treure’ls el telèfon. Si no poden desbloquejar-lo i accedir-hi el venen ràpidament a alguna banda que es dedica a la compra d’objectes robats. Aquests grups solen continuar amb el delicte, com demostra el cas de la Rosa, que és un dels detectats per la Divisió d’Investigació Criminal de Barcelona dels Mossos.
Una vegada tenen el mòbil, el següent pas és estafar la víctima. Hi ha diversos models d’estafa. En el cas que el mòbil robat sigui un iPhone, com el de la Rosa, al posar-lo en marxa apareix un missatge, en diferents idiomes, en el qual s’insta a contactar amb el propietari, tal com li va passar a la Rosa. D’aquesta manera, els delinqüents envien missatges «poc sofisticats» des d’un altre número a la víctima, segons relata a EL PERIÓDICO el subinspector dels Mossos d’Esquadra Jordi Almendros. En concret explicaven que «havien trobat el seu telèfon al Raval i el seu número està inscrit en pantalla. ¿Algun dels seus familiars l’ha perdut?».
Segons el subinspector, l’objectiu dels delinqüents és conversar amb les víctimes i intentar establir una relació de confiança amb elles perquè els donin dades personals i el patró d’accés al terminal. Així, pretenen entrar al terminal per accedir a les seves dades. Si a dins té aplicacions com targetes de crèdit vinculades o, fins i tot, un moneder de criptomonedes, com es van trobar els agents, el perjudici pot ser més elevat.
Suposats tècnics d’Apple
Hi ha un altre model d’estafa que els Mossos han detectat. És el cas d’una banda desarticulada dedicada a la compra i revenda de mòbils sostrets a Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat, Sabadell i Mataró, entre altres localitats. A més d’adquirir aquests aparells, els membres de l’organització miraven d’accedir-hi per estafar les víctimes del robatori. ¿Com ho feien? Oferien als delinqüents que recompraven els mòbils «un pagament per subscripció», segons Almendros: la xarxa oferia un programari il·legal per accedir a les dades de la víctima del robatori de mòbil. Això permetia als lladres fer-se passar per personal «de suport d’Apple» i així enviar un missatge al nou terminal de la víctima en què se li oferia recuperar el telèfon «properdut» (terme que utilitzava la banda) que havia estat «trobat i connectat a internet».
Per fer-ho es demanava a la víctima que cliqués en un enllaç que portava a una pàgina web que simulava ser un servei tècnic d’Apple en què calia introduir dades personals, com la contrasenya. Una vegada tenien les dades, els estafadors feien compres fraudulentes de poca quantia en comerços pròxims als seus domicilis. Quan veien que la cosa funcionava, intentaven treure diners del caixer o fer compres més cares. Segons els Mossos, els membres de la banda haurien aconseguit uns 25.000 euros amb aquest mètode.
Els Mossos recomanen que davant el robatori del mòbil es cancel·lin les targetes bancàries i es desconfiï de missatges amb enllaços en les quals s’insta a recuperar el contingut del telèfon. La policia urgeix a denunciar, aportant tota la informació del terminal com el seu número d’IMEI, i demanar a la companyia un bloqueig de la línia i de la SIM.
- Jordi Tarrés: 'M’han trasplantat el fetge i el ronyó. Mai m’hauria imaginat veure’m així
- Juanma Lorente, advocat laboralista: 'Si el teu metge et dona l'alta, però no estàs per treballar, és importantíssim que demanis això
- Bárbara Bacilieri, hostessa de vol: 'Quan ens avisen des del seient per demanar-nos un got d’aigua... l'intentem amagar
- María del Mar Sánchez, professora: «Quan entens com funciona la IA, entens per què ChatGPT es pot inventar coses»
- Infart a casa estant sol: com actuar immediatament per salvar la teva vida
- Nou Niu de l’Àliga: molt més que un refugi a tocar de les estrelles
- Gemma Ruiz Palà: «El clítoris no envelleix; la nostra sexualitat, a diferència de la dels homes, no es desactiva»
- Gairebé tres hores desaparegut: Troben sa i estalvi un menor a Els Hostalets de Pierola