Incident a la ciutat
Detenen un home a Girona per agressió sexual després de tocar-li els pits i escopir una noia
La Policia Municipal el va arrestar a la zona de l'estació de trens després dels fets
Eva Batlle
La Policia Municipal de Girona ha detingut un home de 35 anys acusat de ser el presumpte autor d’un delicte d'agressió sexual, després d’haver tocat els pit i escopit una noia de 18 anys.
Els fets van tenir lloc dijous 16 d’octubre, a prop de l’estació de trens convencional de Girona. Segons explica la víctima, anava acompanyada de la seva mare i xerraven quan un home es va acostar. L’individu, que caminava per la vorera contrària, es va desplaçar cap a elles, es va ajupir davant de la jove, li va escopir a la cara i li va agafar un pit, empentant-la cap enrere abans de fugir.
La mare va cridar demanant ajuda, fet que va mobilitzar diversos ciutadans que van acudir al lloc. L’home va entrar en un portal proper, però poc després va tornar, segons la víctima, canviat de roba i afaitat a la zona de l'estació.
La Policia Municipal, alertada pels vigilants de seguretat de l’estació, que havien rebut queixes prèvies per conductes similars de l’individu cap a dues noies feia poca estona, va identificar-lo i detenir-lo com a presumpte autor de l’agressió sexual.
Posteriorment, l’home va ser posat a disposició judicial i va quedar en llibertat amb càrrecs. La família ha presentat denúncia pels fets.
Cal destacar que aquest home ja havia generat problemes previs a la zona, fet que havia requerit diverses intervencions policials.
Aquest cas ha generat polèmica a les xarxes socials, on ha circulat un àudio i un text que situen l’agressor com a membre d’un grup d’homes de Mali instal·lats en un “campament” del parc Central, a l’espera de cita per a sol·licitar asil.
Fonts municipals asseguren que aquest individu no forma part del grup actual, ja que va ser expulsat prèviament per ser problemàtic d’un altre grup que estava instal·lat a la zona.
Més "escopinades"
En aquesta zona de l'estació i el seu voltant, darrerament s’han registrat altres incidents relacionats amb escopinades a ciutadans que han generat conflictes a la zona. La Policia Municipal està investigant si aquests fets estan relacionats o si corresponen a altres persones.
Subscriu-te per seguir llegint
- Juanma Lorente, advocat laboralista: 'Si el teu metge et dona l'alta, però no estàs per treballar, és importantíssim que demanis això
- Gemma Ruiz Palà: «El clítoris no envelleix; la nostra sexualitat, a diferència de la dels homes, no es desactiva»
- Jordi Tarrés: 'M’han trasplantat el fetge i el ronyó. Mai m’hauria imaginat veure’m així
- L'alcalde de Guixers esclata contra la pràctica d'enduro en camins rurals: «Destrossen el medi natural i, si ho publiquen a les xarxes, generen un efecte crida»
- Familiars de la manresana implicada en el cas Jubany: 'Confiem que per fi es pugui demostrar que la Montse era incapaç de matar
- Infart a casa estant sol: com actuar immediatament per salvar la teva vida
- El Camí dels Bons Homes es converteix en una eina terapèutica per a joves vulnerables
- Rosalía trenca a plorar en escoltar l’Escolania de Montserrat cantar el Virolai