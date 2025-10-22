Una discussió de parella destapa una plantació de marihuana a Lleida
El processat s'enfronta a 5 anys i mig de presó per tràfic de drogues i tinença il·lícita d'armes
Roger Segura (ACN)
La Fiscalia demana 5 anys i mig de presó per a un veí de Lleida acusat de tràfic de drogues i tinença il·lícita d'armes. Els fets es van produir el novembre del 2021 quan agents de la Guàrdia Urbana van acudir al domicili del processat en ser alertats per una presumpta discussió de parella. Els policies van sol·licitar autorització per entrar a l'habitatge i durant l'escorcoll van localitzar 18 grams de cocaïna, 650 grams de marihuana, més de 150 plantes en fase de creixement, aparells per al cultiu interior de la droga i una arma per a la qual el processat no tenia llicència. A més de la pena de presó, Fiscalia sol·licita per a l'home 17.000 euros de multa. El judici està previst que se celebri el 29 d'octubre a l'Audiència de Lleida.
En concret, els agents van trobar a l'habitatge vuit embolcalls amb 5,9 grams de cocaïna i un altre amb 11,98 grams d'aquesta droga, la qual hagués tingut un valor de gairebé 1.650 euros al mercat il·lícit. A més, van localitzar una plantació amb 39 plantes en una fase mitjana de creixement i 112 plantes en una fase inicial, a més de 630 grams de marihuana en procés d'assecatge en un magatzem, tot plegat amb un valor de poc més de 4.100 euros.
La Guàrdia Urbana també va localitzar al domicili diversos ventiladors, extractors, aires condicionats, làmpades i una arma de foc. A més, a l'interior del vehicle del processat hi van trobar una balança de precisió i dos telèfons mòbils. Per tot plegat, la Fiscalia acusa l'home d'un suposat delicte contra la salut pública pel qual sol·licita 4 anys de presó i 17.000 euros de multa, i d'un suposat delicte de tinença il·lícita d'armes pel qual demana 1 any i mig més de presó.
