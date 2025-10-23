Assetjament escolar
Els Mossos investiguen el suïcidi d’un menor a Lleida que va denunciar ‘bullying’
Educació, que va investigar la mort al juliol sense trobar «evidències clares d’assetjament», es reuneix amb els pares i anuncia que continuarà obtenint testimonis i proves
Olga Pereda
Els Mossos d’Esquadra investiguen la mort de Dani Quintana, un adolescent d’Almacelles (Lleida) que es va treure la vida el juliol passat. Els agents van obrir diligències després que la família denunciés que el menor, presumptament, havia patit assetjament al centre educatiu en què estava matriculat, l’institut Canigó. Per això, indaguen en l’entorn del Dani, de 15 anys, i saber quin tipus de relacions tenia amb els seus companys.
Tant la família com l’associació Trencats, fundada pel pare de Kira López, una adolescent que es va treure la vida després de patir ‘bullying’, han assegurat que el Dani era víctima des de feia mesos d’una situació prolongada d’assetjament i violència escolar: li robaven o trencaven el material, l’aïllaven durant l’esbarjo i, en ocasions, fins i tot l’amenaçaven amb una navalla. La mare del Dani, la Marina, havia advertit el centre d’aquesta situació, però li van restar importància, segons ha explicat.
«Un nen ha mort, no permetrem que les negligències ocultin una realitat que destrossa vides. No són xifres, són vides. L’assetjament escolar mata»
El Departament d’Eduació ha confirmat a aquest diari que la direcció dels Serveis Territorials s’ha reunit amb la família de l’adolescent per escoltar les seves inquietuds. En el seu moment, van investigar el tema i van entrevistar els familiars però ni ells ni els tècnics d’inspecció educativa van trobar «evidències clares de l’assetjament». No obstant això, una vegada escoltat de nou el testimoni de la mare, continuaran investigant amb la intenció de «verificar totes les possibles situacions».
El cas del Dani cobra especial rellevància després que fa una setmana, Sandra Peña, també de 15 anys, es tragués la vida a Sevilla després de patir ‘bullying’ per part de les seves companyes de l’escola Irlandesas Loreto. La Fiscalia manté obertes dues investigacions relacionades amb el cas: una al centre educatiu i una altra a les presumptes agressores.
«Condemnem la pràctica habitual de la inspecció educativa que acaba encobrint les violències a les escoles. La inspecció educativa ha de comprovar i garantir que les escoles activen totes les mesures per protegir els seus alumnes des del primer avís, sense excuses ni valoracions subjectives. Dir que no hi ha «evidències clares» és admetre que no es va actuar. Si volen testimonis dels fets n’hi ha», ha denunciat el pare de Kira López a les xarxes socials.
«Sembla que les famílies només aconseguim que les conselleries d’educació es vegin obligades a assenyalar la inacció dels centres fent-ho públic a través dels mitjans. Ha passat amb la Sandra i també va passar amb la meva filla Kira. Un nen ha mort, i no permetrem que negligències com aquesta ocultin una realitat que destrossa vides. No són xifres, són vides. L’assetjament escolar mata», conclou José Manuel López.
Lluny de ser ‘coses de nens’, l’assetjament escolar és una greu amenaça dels drets humans i és el principal motiu que porta un nen a treure’s la vida. El 20% de víctimes de ‘bullying’ (i el 17% d’agressors) han intentat treure’s la vida, segons va revelar el 2023 l’Estudi sobre l’assetjament escolar i ciberassetjament en la infància i l’adolescència’, un ambiciós informe dut a terme per un grup d’investigadores de la facultat de Psicologia de la Universitat Complutense de Madrid i impulsat per la Fundació ColaCao en què es va entrevistar gairebé 21.000 estudiants de 325 centres educatius públics i concertats de les 17 comunitats autònomes.
‘Dolor impune’ és l’esquinçador documental dirigit per Gabriel Chicano l’any passat i disponible a Filmin. Està protagonitzat per les famílies de nens que es van treure la vida després de patir el calvari del ‘bullying’: Kira López, de 15 anys, Ilan Barbosa, d’11 anys, i Laura Espinosa, de 14. No hi ha receptes úniques per erradicar les violències en l’entorn escolar, però tots els experts entrevistats a ‘Dolor impune’, jutges, mestres i psicòlegs, tenen clar que cal començar pels centres escolars i les famílies dels assetjadors. «Les escoles han de deixar de veure això com una amenaça. És una oportunitat de millora per a la comunitat educativa», explica Chicano, que no va comptar amb la versió de les direccions escolars perquè els centres en els quals estudiaven la Kira, l’Ilan i la Laura van declinar participar-hi.
