Tallada la línia R12 entre Manresa i Calaf després de caure un arbre pel vent

L'arbre ha caigut sobre la catenària i ha obligat a paralitzar la circulació

Un tren a l'estació de Renfe a Manresa

Un tren a l'estació de Renfe a Manresa / Arxiu

EP

Manresa

La circulació de la línia R12 de Rodalies està tallada aquest dijous a les 17.45 hores entre Manresa i Calaf després de la caiguda d'un arbre pel fort vent, informa Protecció Civil en una publicació a X.

Concretament, l'arbre ha caigut sobre la catenària i un tren està aturat, per la qual cosa serà remolcat fins a l'estació de Calaf.

Per aquests fets s'ha activat la prealerta del pla Ferrocat.

