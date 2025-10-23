Tallada la línia R12 entre Manresa i Calaf després de caure un arbre pel vent
L'arbre ha caigut sobre la catenària i ha obligat a paralitzar la circulació
EP
Manresa
La circulació de la línia R12 de Rodalies està tallada aquest dijous a les 17.45 hores entre Manresa i Calaf després de la caiguda d'un arbre pel fort vent, informa Protecció Civil en una publicació a X.
Concretament, l'arbre ha caigut sobre la catenària i un tren està aturat, per la qual cosa serà remolcat fins a l'estació de Calaf.
Per aquests fets s'ha activat la prealerta del pla Ferrocat.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Rosalía plora en escoltar l’Escolania de Montserrat cantar el Virolai
- L’aigua dels vàters de Sant Joan de Déu salva vides abans d’arribar a les cisternes
- Tres menors del Berguedà, denunciats per forçar una companya i gravar els fets
- El Ualapop se celebrarà dissabte amb 76 parades i nou emplaçament al barri de la Carretera Santpedor de Manresa
- L'estudiant més gran de l'Anoia té 100 anys: Una centenària a les aules universitàries de gent gran d'Igualada
- Gemma Ruiz Palà: «El clítoris no envelleix; la nostra sexualitat, a diferència de la dels homes, no es desactiva»
- L'Ajuntament de Manresa va advertir la Generalitat que el reformat pont de Sant Francesc és massa estret
- L'alcalde de Guixers esclata contra la pràctica d'enduro en camins rurals: «Destrossen el medi natural i, si ho publiquen a les xarxes, generen un efecte crida»