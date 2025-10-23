Antonio Tejero, autor del cop d'estat de 1981, ingressat en estat greu
El colpista està ingressat des de dilluns en un hospital de València i es troba acompanyat per la seva família
Redacció
El colpista Antonio Tejero està ingressat, en estat greu, en un hospital de la província de València, tal com ha pogut confirmar Levante-EMV, del mateix grup editorial que Regió7, a través de diverses fonts de reconeguda solvència. Tejero, de 93 anys i resident a València, està ingressat des del passat dilluns a l’hospital, acompanyat per la seva família. La seva filla resideix a la localitat d’Alzira i és dona de l’artista faller Julio Monterrubio.
Tot i que al llarg del matí han circulat rumors sobre la seva defunció —tots citaven el diari El Mundo com a font—, aquest diari ha pogut confirmar que el militar no ha mort de moment. Continua ingressat al mateix hospital on la seva dona ja va morir fa uns anys. En els darrers mesos, abans de necessitar l’ingrés, ha estat rebent l’assistència dels equips de la unitat d’hospitalització domiciliària a casa seva.
Mateix bulo fa tres anys
No és la primera vegada que els mitjans de comunicació han donat el colpista per mort. Va ser al novembre de 2022, fa gairebé tres anys, quan va circular un missatge per l’aplicació WhatsApp que donava per mort Tejero i, de fet, informava sobre el vetlatori al tanatori de la localitat amb data i hora. El rumor va córrer tant que el tanatori va rebre milers de trucades per intentar confirmar la notícia.
- Rosalía plora en escoltar l’Escolania de Montserrat cantar el Virolai
- L’aigua dels vàters de Sant Joan de Déu salva vides abans d’arribar a les cisternes
- El Ualapop se celebrarà dissabte amb 76 parades i nou emplaçament al barri de la Carretera Santpedor de Manresa
- L'estudiant més gran de l'Anoia té 100 anys: Una centenària a les aules universitàries de gent gran d'Igualada
- Gemma Ruiz Palà: «El clítoris no envelleix; la nostra sexualitat, a diferència de la dels homes, no es desactiva»
- L'Ajuntament de Manresa va advertir la Generalitat que el reformat pont de Sant Francesc és massa estret
- L'alcalde de Guixers esclata contra la pràctica d'enduro en camins rurals: «Destrossen el medi natural i, si ho publiquen a les xarxes, generen un efecte crida»
- Tres menors del Berguedà, denunciats per forçar una companya i gravar els fets