Un home s'atrinxera dins la seva casa ocupada per evitar que els ocupes hi tornin
La Guàrdia Civil va aparèixer al lloc avisada pels veïns davant les amenaces que estava rebent l’home
José A. Neketan
Un home va aprofitar una sortida de les persones que estaven residint de forma il·legal a la seva propietat de la platja de Vargas (Gran Canària) per entrar-hi i recuperar així la seva habitatge. Una vegada que van tornar els que eren a la casa no van cessar d’amenaçar l’amo, cosa que va provocar que els veïns i veïnes de la zona truquessin a la policia.
Els primers a arribar al matí va ser la Policia Local d’Agüimes per identificar les persones que eren allà amenaçant i també el propietari, que va mostrar tota la documentació de l’habitatge, fins i tot les escriptures. Els veïns van corroborar que la casa porta a Vargas més de 40 anys. Que l'habitatge va pertànyer als avis. Aquests l’hi van deixar al seu pare i ara és ell l’amo de la propietat.
Segons els veïns, la casa es va ocupar fa una mica més d’una setmana. Algun veí va avisar el propietari, que va venir des de França. «El propietari va arribar fa uns dies i va entrar a la casa quan no hi havia ningú i quan van tornar els ocupes es van trobar amb la sorpresa que el propietari era dins», expliquen els residents a la zona, que afegeixen que «el van amenaçar de mort si no sortia. L’home no va cedir i es va quedar dins atrinxerat».
Violació de domicili
Els ocupes van anar a posar una denúncia a la Guàrdia Civil per violació de domicili. A més, van amenaçar els veïns i veïnes, dient-los que els amargaren la vida per recolzar el propietari de la vivenda.
Cap a les 14.00 hores van tornar els ocupes al carrer amenaçant de nou el propietari que seguia dins de la vivenda , aterrit davant les amenaces i improperis. Alguns veïns i veïnes van sortir al carrer a increpar-los perquè se n’anessin.
En aquell moment va arribar la Guàrdia Civil, que va identificar les dues persones que l’amenaçaven i l’amo, que per por tampoc va obrir la porta de la vivenda als agents, i es va comunicar amb ells a través d’una finestra.
Es dona la circumstància que els mateixos ocupes van contractar una alarma de seguretat quan van entrar a la vivenda. L’empresa també va fer aparició al lloc i el tècnic es va quedar sense saber com procedir.
Els veïns confessen que tenen por que els ocupes tornin aquesta nit a amenaçar el propietari i intentar entrar per la força.
- L'advocat David Jiménez, sobre les cases heretades: “Si un germà vol vendre i l'altre no, la solució és l'extinció del condomini”
- El Niu de l'Àliga ampliat ja mostra el seu nou potencial
- L’aigua dels vàters de Sant Joan de Déu salva vides abans d’arribar a les cisternes
- Gemma Ruiz Palà: «El clítoris no envelleix; la nostra sexualitat, a diferència de la dels homes, no es desactiva»
- Tres menors del Berguedà són denunciats per agredir sexualment una companya de l'escola i gravar els fets
- L'episodi de ventades deixa arbres caiguts, cotxes danyats, parcs tancats i carreteres tallades a la regió
- Guixers arrela una nova família al territori: «La tendència és l'èxode rural, però el nostre projecte de vida sempre ha estat viure a la Vall de Lord»
- Els propietaris del bar Cal Negre de Berga: «Com més solitaris ens tornem, més calen els bars»