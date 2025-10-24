La mare del menor que es va suïcidar a Lleida per assetjament escola demana al centre «que no s'amaguin les coses»
Assegura que li van dir que només hi havia "conflictes" que s'anaven solucionant
ACN - Redacció
La mare del menor de 15 anys que es va suïcidar a Almacelles, al Segrià al juliol i que havia denunciat assetjament escolar ha exigit al centre "que no s'amaguin les coses". "No permetré que diguin que el meu fill no va patir, quan el que vam patir a casa ho vam patir", ha declarat a Catalunya Ràdio. La dona ha insistit que tant la família com alumnes van posar en coneixement del centre el tracte que rebia el seu fill per part d'altres alumnes. Ha lamentat que des d'aquest li van dir que només hi havia "conflictes" que s'anaven resolent. Fonts del Departament d'Educació sostenen que des del moment que el noi va manifestar que tenia un problema es van activar tots els protocols i se li va fer un seguiment.
La dona, Marina, ha asseverat que des de la mort del menor ha estat demanant la documentació del cas i no se li ha facilitat. "Porto des del juliol demanant la documentació, em deien que no me la podien donar. En el moment que el cas s'ha fet públic, em diuen que s'ha demanat", ha relatat la mare del menor.
La dona s'ha preguntat què ha de passar perquè es reconegui que un alumne està patint assetjament. En aquest sentit, explica que a ella li van dir sempre que hi havia "conflictes" que s'anaven solucionant" i relata que en la primera tutorisa que va demanar li van dir que no tenien res registrat. Ella ha explicat que té testimonis que van veure com donaven una pallissa al seu fill a la porta del centre, i que hi havia comportaments i burles contra ell.
Demana que es conegui la veritat
La dona ha acusat el centre de "poca col·laboració" i de tenir paraules "molt dures" per a una mare que acaba de perdre el seu fill. "No s'està portant bé amb mi", ha afirmat.
Ha reclamat "respecte" en tot aquest cas i ha assegurat que quan va passar tot, va "defensar" l'institut, i fins i tot va trucar la policia perquè retiressin una pintada que es va fer contra el centre.
Ara, ha decidit fer públic el cas perquè el nom del menor "quedi net i no sigui un número més". "Que sigui un precedent perquè altres nens no pateixin el que va patir ell", ha manifestat, al mateix temps que ha lamentat que el centre s'ho hagi pres "com un atac".
En aquest sentit, ha considerat que és evident que hi ha alguna cosa que no funciona contra l'assetjament i per això ha instat a canviar les coses per solucionar-ho.
Per exemple, ha plantejat perquè quan es donen situacions d'assetjament és tendeix a focalitzar en la víctima, quan el "problema" el tenen els assetjadors. "Incideix allà i evitaràs tenir no sé quantes víctimes", ha dit.
Investigació en curs i protocol d'Educació activat
Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació en relació a aquest cas per aclarir els motius del suïcidi del menor. La policia catalana va obrir diligències després dels fets.
D'altra banda, el Departament d'Educació ha assegurat que el centre va activar des del primer moment tots els protocols davant qualsevol tipus de violències en l'àmbit educatiu i que es va concloure que no existia assetjament en l'àmbit escolar. Fonts de la conselleria, han indicat que es van posar recursos per a la seva prevenció, així com un acompanyament emocional al llarg de tota l'escolarització del jove.
Les mateixes fonts han indicat que el Departament d'Educació i FP ha estat informat de totes les actuacions realitzades per part del centre i ha fet un seguiment i acompanyament del cas. En aquest sentit, han indicat que si es trobés alguna nova evidència que confirmes que es tracta d'un cas de bullying, s'actuaria en conseqüència.
- L'advocat David Jiménez, sobre les cases heretades: “Si un germà vol vendre i l'altre no, la solució és l'extinció del condomini”
- El Niu de l'Àliga ampliat ja mostra el seu nou potencial
- L’aigua dels vàters de Sant Joan de Déu salva vides abans d’arribar a les cisternes
- Gemma Ruiz Palà: «El clítoris no envelleix; la nostra sexualitat, a diferència de la dels homes, no es desactiva»
- Tres menors del Berguedà són denunciats per agredir sexualment una companya de l'escola i gravar els fets
- L'episodi de ventades deixa arbres caiguts, cotxes danyats, parcs tancats i carreteres tallades a la regió
- Guixers arrela una nova família al territori: «La tendència és l'èxode rural, però el nostre projecte de vida sempre ha estat viure a la Vall de Lord»
- Els propietaris del bar Cal Negre de Berga: «Com més solitaris ens tornem, més calen els bars»