Un intermediari de la trama del notari es feia passar per pastor d'església
Els Mossos amplien la investigació a 35 presumptes implicats en la gran estafa d’opcions de compravenda de vivendes amb una vintena de víctimes.
J. G. Albalat
Guanyar-se la confiança per executar la presumpta estafa. Els intermediaris que captaven víctimes per a la trama que suposadament enganyava avis o persones amb discapacitat, en la qual està investigat el notari de Barcelona Sergio González Delgado, utilitzaven les seves empreses i convencien els perjudicats de la seva bondat amb un tracte molt pròxim. En un dels casos, segons els atestats policials a què ha tingut accés El Periódico, l’intermediari es va fer passar per un "pastor d’església". Els Mossos d'Esquadra han ampliat a 35 les persones investigades per aquest suposat megafrau.
La policia afirma que les empreses investigades s’anuncien a internet com a gestores de préstecs i actuen en la trama com a "ganxo", és a dir, capten les víctimes. Aquests intermediaris financers exercien, doncs, d’"esquer", es guanyaven la confiança de les víctimes amb una relació amigable i cordial i s’aprofitaven de la "delicada situació" per la qual travessava cada una.
Així ho va viure una dona que necessitava diners per pagar els impostos d’una herència i va contactar amb un dels investigats, que, per aclarir possibles desconfiances, li va dir que era pastor d’una església. Aquest intermediari li va explicar que tenia inversors que li podien deixar els diners i el va acompanyar l’abril del 2019 a la notaria de Sergio González, on li van presentar el prestamista (també investigat) que li deixaria 60.000 euros.
"En cap moment va pensar que estava firmant una opció de compra" d’una finca a la província de Lleida i "sempre va creure que era un préstec", remarca un informe de la Fiscalia de Barcelona. L’immoble compta amb un valor de 738.000 euros i està compost per cinc habitatges i dos locals. "No li van llegir cap document, ni va tenir la possibilitat de conèixer-ne el contingut anteriorment", precisa.
Empresaris implicats
La dona va rebre els 60.000 euros mitjançant una transferència bancària. Uns dies després, va retirar aquests diners i li va donar a l’intermediari 59.500 euros perquè aquest li va dir que "els posaria a treballar i que aconseguiria un benefici". La dona es va emportar la sorpresa el 2020 quan es va assabentar que la finca ja no era de la seva propietat, ja que havia sigut venuda, sense la seva presència ni intervenció, a un tercer per un preu molt per sota del seu valor. Arran d’una demanda, un jutjat civil va ordenar que se li retornés l’edifici.
Als informes dels Mossos en poder del Jutjat d’Instrucció número 32 de Barcelona, que tramita la causa, apareixen com a investigats el notari, administradors d’empreses de gestió de préstecs, intermediaris i prestamistes que pretenien quedar-se amb la vivenda del denunciant. En un atestat ampliatori, els Mossos afirmen que "darrere de les persones que jugaven un paper d’actuació de les víctimes, es troben diversos empresaris que utilitzant un teixit de societats, representants, apoderats i testaferros havien orquestrat" aquest "entramat" sota el "paraigua" del notari Sergio González, que "donava validesa legal a tots els actes jurídics fets per apoderar-se del patrimoni" dels perjudicats. El notari ha negat a aquest diari les acusacions i proclama que va complir la seva funció.
Les víctimes rebien una quantitat de diners "ínfima i irrisòria" per la seva vivenda habitual, que "perden sense sospitar res, ja que creuen que han firmat un préstec i no se n’adonen de res fins que reben un requeriment de desnonament" o bé una comunicació sobre l’estat de la finca, segons descriuen els Mossos. Al seu entendre, es tracta d’una "organització criminal".
