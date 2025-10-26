Cas obert
La família de Pol Cugat, el jove assassinat en una plantació de marihuana, demana una altra vegada a Google que l’ajudi a trobar el seu cos
Els pares de la víctima, que va desaparèixer quan vigilava en un cultiu a Borges Blanques, fa quatre anys que busquen les seves restes per donar-li un enterrament
El jutjat prendrà declaració a sis dels nou sospitosos en qualitat de testimonis per aclarir el parador: sota aquesta condició estan obligats a dir la veritat
Guillem Sánchez
La família de Pol Cugat ha tornat a demanar a l’empresa Google que faciliti l’última ubicació del seu telèfon mòbil. El cos de Pol porta quatre anys en parador desconegut i els seus pares creuen, basant-se en la investigació dels Mossos d’Esquadra, que comptar amb aquesta geolocalització resultaria de gran interès per concretar una zona de recerca, al voltant de la població de Castelldans (Lleida), i aconseguir trobar-lo. Els pares del Pol estan convençuts que el seu fill va ser assassinat el 2021 però mantenen l’esperança de trobar el seu cadàver per donar-li un enterrament digne.
La família ha demanat en repetides ocasions a les nou persones que es troben investigades per aquest homicidi que, almenys, revelin on van amagar el cadàver. Però totes les crides, tant públiques a través dels mitjans de comunicació com privades quan s'han trobat amb algun d'ells al jutjat de Lleida que instrueix aquesta causa, han estat en va.
Per intentar trencar el silenci d’aquest grup criminal, el jutjat ha acceptat la proposta de la Fiscalia, a la qual s’ha adherit amb matisos la família del Pol, i sis dels nou sospitosos declararan pròximament en qualitat de testimonis. Aquest canvi en la seva condició, d’investigats a testimonis, els obliga a respondre a les preguntes de totes les parts i a fer-ho dient la veritat. Una persona investigada té dret a guardar silenci, però un testimoni ha d’aclarir quant sàpiga a risc de ser condemnat per un delicte de fals testimoni.
La data d’aquestes noves declaracions de sis dels sospitosos, ja exclosos del procés judicial amb la finalitat que parlin, es coneixerà en les pròximes setmanes. A l’espera que es posi un micròfon judicial davant seu i comprovar si l’estratègia de la fiscalia faci efecte, la família del Pol ha tornat a demanar ajuda a Google.
Nova petició a Google
Aquesta és la segona vegada que la família d’aquest jove barceloní de 25 anys sol·licita a Google ajuda per trobar-lo. La primera petició va ser rebutjada per aquesta empresa, que es va negar a revelar cap dada per protegir la intimitat de Pol Cugat. No obstant, tal com raona Jose Luis Jordán, advocat de la família, és possible que Google cregués llavors que la ubicació que se sol·licitava era la del principal investigat en aquest crim i no la de la víctima.
Jordán creu que, feta l’aclariment oportuna –que deixa clar que el que pretén únicament la sol·licitud del jutjat de Lleida és trobar el cos de la víctima per ajudar la família–, Google sí que facilitarà en aquesta ocasió la informació.
Quatre anys d’angoixa
Pol Cugat va desaparèixer el 21 d’octubre del 2021 mentre vigilava una plantacióde marihuana. La família creu que els amos del cultiu van acabar matant Pol per no haver de pagar-li els diners que li havien promès. Després, es van desfer del seu cos, van recollir la droga i la van distribuir entre els seus compradors.
Dos dies més tard, el 23 d’octubre del 2021, tres dels sospitosos van acudir a la policia catalana i van afirmar que un dia abans, el 22 d’octubre al migdia, havien anat al xalet de la plantació les Borges Blanques i s’havien trobat amb el cadàver del Pol.
No obstant, quan els Mossos es van dirigir al lloc indicat, el 23 d’octubre després de prendre’ls declaració, van trobar la casa buida. Els panys no havien sigut forçades. A la planta inferior quedaven les restes d'una plantació de cànnabis ja recollida i en una de les habitacions de la planta superior hi havia taques de sang que van resultar ser d'en Pol. El seu cos havia desaparegut.
Càmeres de seguretat
El dia que tres dels implicats es van presentar a comissaria hi va haver un quart que també ho havia de fer però que va fugir: Albert B. Aquest home va estar en parador desconegut durant vuit mesos. Després es va entregar, va entrar en presó preventiva algun temps i actualment torna a estar al carrer amb l’única obligació de personar- se periòdicament al jutjat per firmar.
Les indagacions de l’Àrea Central d’Investigació (AIC) de Lleida han descobert que Albert B. va conduir el cotxe de Pol el 21 d’octubre –hores després de l’assassinat– fins a un aparcament de la Universitat de Lleida: va ser detectat per càmeres de seguretat del recinte. En aquest trajecte va haver de passar per Castelldans. A Castelldans és on es perd el senyal del telèfon mòbil de Pol.
- Elena Codina, pediatre: «Els nens poden passar 8 hores al dia a l'escola sense cap legislació que els protegeixi a nivell ambiental»
- L'advocat David Jiménez, sobre les cases heretades: “Si un germà vol vendre i l'altre no, la solució és l'extinció del condomini”
- Sor Lucía reacciona al nou disc de Rosalía: «Ella eleva els ulls al cel des de la terra i canta per connectar amb els joves»
- David Bustamante, 43 anys, revela la seva rutina per perdre 20 quilos: «Faig una caminada d’una hora en dejú i no menjo salses»
- El Niu de l'Àliga ampliat ja mostra el seu nou potencial
- Muntanyes i turons il·luminats al Bages, Berguedà, Solsonès i Anoia
- «Paquet no entregat per absència del destinatari»: per què cada cop més missatgers fan servir aquest truc?
- Carta de l'alcalde de Sant Fruitós «al regidor Joan Vila 'Putin'»: «És preocupant que una persona així sigui al govern» i ara «toca una reprovació pública de l'alcalde de Manresa»