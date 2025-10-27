Una conductora s’espanta per una aranya i xoca contra un cotxe i tres motos aparcades
La dona, de 72 anys, ha explicat a la Policia Local que va fer un cop de volant per culpa de l’aràcnid
Xavier Peris
Agents de la Policia Local de Palma adscrits a la Unitat de Vehicles d’Accidents (UVAC) van intervenir dimarts passat a la tarda en un accident múltiple provocat, aparentment, per una aranya al carrer de Joan Miró. Un cotxe va xocar contra un altre turisme i tres motos que estaven estacionades, les quals van patir danys importants. La conductora, una dona de 72 anys que en va sortir il·lesa, va explicar als agents que s’havia espantat en veure l’aràcnid a l’interior del vehicle i que, en fer un cop de volant, va perdre el control del cotxe.
L’accident va tenir lloc dimarts passat a la tarda al carrer de Joan Miró, al barri de Porto Pi, a Palma.
En tenir coneixement del sinistre, una patrulla de la Policia Local es va desplaçar fins al lloc, on un turisme havia col·lisionat amb un altre cotxe i tres motocicletes que es trobaven correctament estacionades.
La conductora del vehicle causant, una dona espanyola de 72 anys, va manifestar als agents que l’accident s’havia produït de manera fortuïta. Segons la seva versió, la presència sobtada d’una aranya dins del cotxe la va espantar, fet que va provocar que fes un cop de volant brusc, perdés el control del turisme i impactés contra la resta de vehicles.
La Unitat de Vehicles d’Accidents es va fer càrrec de l’atestat de trànsit i va iniciar les gestions per localitzar els propietaris dels vehicles estacionats afectats, amb la finalitat que puguin reclamar els danys a les seves companyies asseguradores.
