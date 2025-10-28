Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

En mort cerebral un home de 60 anys després de ser atropellat a Castellbell i el Vilar

L’accident es va produir aquest dilluns, a tocar de les 17 hores, al carrer Joaquim Borràs

La víctima anava acompanyada d'un menor de 4 anys, que ha resultat il·lès

Un tram del carrer Joaquim Borràs de Castellbell i el Vilar

Un tram del carrer Joaquim Borràs de Castellbell i el Vilar / Google Maps

Regió7

Manresa

Un home de 60 anys es troba en mort cerebral després d'haver estat atropellat aquest dilluns a la tarda per un vehicle a Castellbell i el Vilar. L’home anava acompanyat d'un menor de 4 anys, que va resultar il·lès, quan es va produir l'accident. A causa de l’impacte, la víctima va patir ferides de molta gravetat i va ser traslladada amb helicòpter del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) a l’Hospital Parc Taulí de Sabadell, on, segons han informat els Mossos a Regió7, es troba en mort cerebral.

L’accident es va produir al carrer Joaquim Borràs a tocar de les 17 hores. Arran dels fets, es van activar quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra i efectius del SEM, així com un helicòpter.

La conductora del vehicle implicat en els fets va sotmetre’s a la prova d’alcoholèmia, que va donar resultat negatiu. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per aclarir les circumstàncies exactes de l’accident.

TEMES

