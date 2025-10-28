Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Tornar a la vida després de la presó

L’Enric treballa netejant el passeig marítim de Pineda de Mar.

L’Enric treballa netejant el passeig marítim de Pineda de Mar. / Fundació «la Caixa» Programa Reincorpora

Regió7

L’Enric, 31 anys, que viu a Pineda de Mar (Barcelona), recorda la seva sortida del centre penitenciari on estava. Un moment de retrobaments amb la seva família i amb si mateix. "Vaig tenir una sensació de llibertat impressionant", assegura. No obstant, continuava tenint una por: no aconseguir readaptar-se a la societat.

"Els meus companys em parlaven molt bé del programa Reincorpora i una assistenta social em va proposar entrar-hi", diu. Des d’aleshores, l’equip el va acompanyar psicològicament i laboralment. "Em van tractar molt bé, la veritat". I és que Reincorpora és un programa integral de reinserció sociolaboral dissenyat per oferir una segona oportunitat a les persones privades de llibertat.

Aquest projecte de la Fundació "la Caixa", desenvolupat a Catalunya de la mà del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció del Departament de Justícia (CIRE), mira de reinserir socialment i laboralment ciutadans com l’Enric, perquè puguin refer les seves vides i lluitar per un futur diferent del seu passat.

Perquè la inserció laboral no només és buscar fins a trobar una feina. Es tracta d’autoestima, de confiança, d’un propòsit vital, i per això l’impacte de Reincorpora és tan gran i divers. El 2024, van participar en el programa 4137 persones; es van aconseguir 2117 contractacions laborals, i van col·laborar 1229 empreses i 111 centres penitenciaris. Només a Catalunya, es van aconseguir un total de 455 insercions en 436 empreses. L’itinerari de Reincorpora inclou acompanyament, formació, projectes de servei a la comunitat, orientació laboral, intermediació i seguiment. Però l’acció no només aborda els aspectes laborals.

"En aquesta fase és molt important observar i poder treballar de forma conjunta amb la persona per començar un recorregut com més propi millor", explica Miquel Baldé, tècnic d’inserció del programa Reincorpora a la Fundació Magone Salesianos Social. Per això treballen en entrevistes personals, en la història de la seva vida, en registres d’autoavaluació de la mateixa persona, i en la seva experiència laboral per comprovar com es relaciona en societat i quines potencialitats amaga. Aquesta comunicació també arriba a les empreses, imprescindibles per a la reinserció d’aquest col·lectiu.

L’Enric recorda que en Miquel el va ajudar diàriament amb el currículum, els correus electrònics, la recerca als portals d’ocupació o la gestió dels tràmits burocràtics. En Miquel va assumir també tasques més profundes, menys concretes, tot i que d’una importància vital en l’itinerari del programa: l’ensenyava a controlar els seus impulsos, el motivava cada dia i li va mostrar les virtuts de mantenir una constància diària. Gràcies a l’acompanyament, ha aconseguit una feina netejant el passeig marítim de Pineda de Mar. Per a l’Enric, aquest contracte suposa més que una ocupació. "Em llevo cada matí amb un somriure i amb ganes de complir amb el dia. Em sento un més", diu. Disposar d’una feina estable li ha permès tenir el seu pis i la seva autonomia. Però sobretot una tornada a la societat", afirma en Miquel.

