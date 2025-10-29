La Fiscalia demana quatre anys de presó per a l'actor porno Nacho Vidal per la mort d'un fotògraf mentre practicava el 'ritual del gripau bufo'
Cap dels encausats va aturar el ritual fins que l'actor es va dirigir a la víctima i va comprovar que no respirava
EP
La Fiscalia de València sol·licita una pena de quatre anys de presó per a l'actor porno conegut com a Nacho Vidal per la mort d'un fotògraf, José Luis Abad, durant la celebració d'un ritual a sa casa. Així es desprèn de l'escrit de qualificació del ministeri públic en el qual atribueix a l'actor un delicte d'homicidi imprudent, el mateix que a la seva cosina, per a qui reclama la mateixa pena. A més, la fiscal sol·licita que tots dos indemnitzen conjuntament i solidàriament els germans de la víctima en la quantitat de 20.000 euros a cadascun d'ells, més els interessos legals.
Segons es desprèn de la qualificació, avançada per Las Provincias, l'actor era un reconegut consumidor d'una substància comunament denominada 'verí de gripau bufo', la qual cosa para ell era una mena de "medicina". Feia publicitat els seus efectes i avantatges de manera pública. No obstant això, no posseïa cap titulació mèdica.
El 28 de juliol del 2019, en un habitatge d'Énguera propietat de l'encausat, ell va dirigir un ritual amb una pipa preparada per a ingerir la substància. Aquell dia li la va posar en la boca a un fotògraf, de 49 anys, la va encendre i va començar a donar instruccions de la manera de realitzar la ingesta, mentre que la cosina, com a una de les organitzadores, estava gravant el ritual amb el telèfon de la víctima.
El fotògraf va procedir a ingerir la substància mitjançant inhalació a través de la pipa, segons els dictats de l'actor i, després d'açò, passats uns 30 segons aproximadament, va trontollar, va caure a terra, va començar a convulsionar, i el seu pit i rostre va canviar de color a un to morat.
Malgrat els canvis en el seu cos, cap dels encausats va aturar el ritual fins que l'actor es va dirigir a la víctima i va comprovar que no respirava. Sense tindre coneixements mèdics, no va alertar els serveis d'emergències malgrat que sabia la potencialitat lesiva de la substància i els seus possibles efectes adversos.
