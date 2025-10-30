Un club gironí denuncia que algú va gravar les seves jugadores mentre es dutxaven
El Bisbal Bàsquet es reuneix amb l'Ajuntament de la Bisbal de l'Empordà i «condemna els fets, d'una gravetat extrema»
Jordi Bofill
El Club Esportiu Bisbal Bàsquet ha denunciat que algú va enregistrar les jugadores del seu equip sènior amb un telèfon mòbil mentre aquestes es dutxaven al Pavelló Vell del municipi. Amb un dur comunicat, l'entitat condemna la «intromissió a la intimitat» de les esportistes i assegura que ha demanat a l’Ajuntament de la Bisbal «mesures urgents per garantir la seguretat i la dignitat de totes les persones a les instal·lacions esportives».
«Davant dels fets denunciats públicament pel nostre equip sènior femení, en què algú va enregistrar les jugadores amb un telèfon mòbil mentre aquestes es dutxaven, el Club Esportiu Bisbal Bàsquet vol expressar el seu suport total i la seva solidaritat amb totes les afectades», diu l’escrit.
L’entitat baix-empordanesa considera que «aquests fets són d’una gravetat extrema i condemnem rotundament qualsevol acció que atempti contra la intimitat, la seguretat i la dignitat de les persones». El Bisbal, des d’un primer moment, va «posar en coneixement dels fets l’alcalde i va sol·licitar una reunió d’urgència, que es va dur a terme amb la participació de l’alcalde, Òscar Aparicio, el regidor d’Esports, Cesc Vidal, i la regidora d’Igualtat, Dolors Molina».
El club demana «instal·lar càmeres de videovigilància, plafons opacs, tintat de vinils, increment de control de seguretat i obres».
