Denunciat un home per apuntar amb un làser l’helicòpter dels Mossos que buscava una persona desapareguda

Els agents van detectar que algú els il·luminava des d’un bloc de pisos de Sabadell

Un helicòpter dels Mossos d'Esquadra

Un helicòpter dels Mossos d'Esquadra / EP

ACN

Sabadell

Els Mossos d’Esquadra van denunciar el 22 d’octubre un home per projectar un feix de llum cap al pilot d’un helicòpter del cos amb un punter làser durant un dispositiu de recerca d’una persona desapareguda. Els fets van passar sobre les 22 hores. Els agents de l’helicòpter van alertar que des d’un bloc de pisos de Sabadell els estaven il·luminant en reiterades ocasions amb un feix de llum, el que podria haver comportat que el pilot de l’aeronau n’hagués perdut el control. Gràcies a les coordenades que van facilitar els agents de l’helicòpter, una patrulla va localitzar l’home, que va reconèixer els fets i va lliurar-los el punter làser. Aquesta mena d’infraccions se sancionen amb multes que van de 30.000 fins a 600.000 euros.

Els agents van denunciar-lo administrativament tal com regula l’article 35.4 de la Llei orgànica de protecció de la seguretat ciutadana, que considera una infracció molt greu la projecció de feixos de llum, mitjançant qualsevol forma de dispositiu, sobre els pilots o conductors de mitjans de transport que els puguin enlluernar o distreure l’atenció i provocar accidents.

La persona desapareguda va ser localitzada l’endemà i la van traslladar a un centre hospitalari.

