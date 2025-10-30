Detenen un conductor que ha intentat envestir un piquet del sector del metall en un tall de carretera a Terrassa
L'home, de 50 anys, ha quedat detingut per conducció temerària i atemptat contra els agents de l'autoritat
ACN
Els Mossos d'Esquadra han detingut a primera hora d'aquest dijous un conductor a Terrassa que ha intentat envestir un grup de manifestants del sector del metall que estaven fent un piquet amb motiu del segon dia de vaga, segons ha avançat '3catinfo' i han confirmat fonts policials a l'ACN. Cap a les cinc del matí, el piquet ha tallat la circulació a l'altura de la rotonda dels carrers Colom i Àries, al costat de la sortida de la C-58. En aquell moment, un conductor ha accelerat el cotxe cap als manifestants. Els mossos que es trobaven al lloc, juntament amb la policia local, s'han posat davant però el conductor no ha reduït la marxa. Finalment, l'han pogut aturar i detenir. No hi ha hagut ferits.
L'home, de 50 anys, ha quedat detingut per conducció temerària i atemptat contra els agents de l'autoritat.
