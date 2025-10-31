Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Fiscalia de Menors investiga l’agressió d’un grup de noies a una adolescent difosa a les xarxes socials

Els Mossos han denunciat dos menors per un delicte de maltractament i un altre d’amenaces per les xarxes

L’agressió va tenir lloc a la Diagonal

L’agressió va tenir lloc a la Diagonal / Jordi Otix

Germán González

Barcelona

La Fiscalia de Menors té diligències obertes per una agressió a una adolescent per part d’un grup de noies menors d’edat ocorregut el passat 10 d’octubre a l’avinguda Diagonal de Barcelona. La víctima va rebre un cop al cap per part d’una altra menor mentre altres noies l’acorralaven. L’incident va ser gravat amb un telèfon mòbil i pujat a les xarxes socials, tal com va avançar Rac1

Els Mossos d’Esquadra van indagar després de rebre diverses denúncies i van trobar indicis contra la menor que va picar la víctima, que està acusada d’un delicte de maltractament sense lesions, i contra una altra jove per amenaçar l’afectada per les xarxes. El rerefons de l’atac seria per qüestions amoroses. Els agents van presentar les seves conclusions a la Fiscalia que ha iniciat el procediment corresponent.

Paral·lelament l’Oficina de Relacions de la Comunitat de la comissaria de Sarrià de Mossos s’ha posat en contacte amb les escoles a les quals anaven les menors implicades, tant agressores com víctima, per reconduir la situació i així evitar qualsevol episodi violent.

Diverses fonts apunten a EL PERIÓDICO, que existeix un procés de mediació obert entre les parts, tot i que els centres han obert un expedient per determinar el que ha passat. A més, els Mossos han planificat més presència policial a la zona de l’incident i a les escoles de les persones implicades per evitar possibles incidents similars.

