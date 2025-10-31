Suspesos els trens entre Lleida i Manresa per un atropellament
Adif indica que l'accident ha tingut lloc en un punt no autoritzat de pas entre Tàrrega i Mollerussa
ACN
Bellpuig
Els trens de les línies RL3 i RL4 han estat suspesos entre Lleida i Manresa poc abans de les vuit del vespre a causa d'un atropellament, segons ha explicat la gestora pública de les infraestructures, l'empresa Adif. La companyia indica que l'accident ha tingut lloc en un punt no autoritzat de pas entre Tàrrega i Mollerussa. Renfe, de la seva banda, ha concretat que la interrupció de la circulació s'ha produït entorn de l'estació de Bellpuig. Protecció Civil ha activat el pla d'emergències Ferrocat en la fase de prealerta.
