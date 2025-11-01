Els Bombers actuen en tres rescats d'excursionistes en un matí accidentat a les comarques centrals
A Sant Feliu Sasserra s'ha hagut d'evacuar una persona que no es trobava bé mentre feia senderisme, i dos ferits a Marganell i les Valls de Valira han hagut de ser traslladats en helicòpter
Els Bombers de la Generalitat han efectuat aquest dissabte al matí tres operacions de rescat d'excursionistes en diversos punts de les comarques centrals, sense que hagi transcendit cap cas de gravetat.
A les 10.36 h, els agents del cos han estat alertats que una excursionista s'havia fet mal al peu en una zona de difícil accés del canal del Miracle, a Marganell, i s'ha activat un helicòpter amb el GRAE i el SEM per rescatar-la. Un cop al lloc dels fets, se li ha fet una primera atenció mèdica i s'ha procedit a l'extracció de l'excursionista amb un gruatge des de l'helicòpter fins al pàrquing del cremallera, on hi havia una ambulància del SEM per atendre la ferida.
Una hora més tard, a les 11.43 h, s'ha procedit al rescat, en aquest cas amb dues dotacions terrestres, d'una altra persona que no s'ha trobat bé mentre feia senderisme per una pista de terra al Pla de la Meuca, a Sant Feliu Sasserra. El camí no era accessible per l'ambulància, que s'ha hagut d'esperar a peu de la carretera més propera per poder fer el trasllat.
Finalment, a les 14.12 h del migdia, un altre senderista que es trobava en un barranc a la zona d'Os de Civís, a les Valls de Valira, s'ha donat un fort cop a la cama i no podia continuar caminant. S'ha hagut de fer l'extracció amb helicòpter fins a l'aeroport de la Seu, on s'ha procedit al trasllat en ambulància fins a l'hospital d'aquesta mateixa localitat.
- És millor apagar i encendre la calefacció o mantenir-la a temperatura constant?
- El preciós poble medieval emmurallat a trenta minuts de Manresa i Igualada
- «Em feia fàstic entrar al pis només de pensar què hi podia trobar»
- Aquests són els diners exactes que l’OCU recomana tenir al banc, ni més ni menys
- El major expert en longevitat del món revela el curiós esport que t’afegeix anys de vida
- L’Ona, la nena que va néixer en plena dana: 'Els metges estaven a punt de fer-me la cesària i els va sonar l'avís de Protecció Civil
- Rafa Carmona, professor jubilat: “Ens ha de preocupar que molts joves pensin que una dictadura podria ser millor que una democràcia”
- Confirmat: els majors de 70 anys hauran de renovar el seu DNI permanent abans d’aquesta data per ordre de la Unió Europea