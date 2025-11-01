Exclusiva
Vilaplana va ensenyar un vídeo d’Utiel inundat a Mazón a El Ventorro a les 17.40 hores el 29-O
La periodista que declara dilluns davant la jutge de Catarroja va rebre un missatge de WhatsApp amb les imatges del Magre desbordat emeses per À Punt
Francesc Arabí
El dinar i la sobretaula del president Carlos Mazón amb la periodista Maribel Vilaplana a El Ventorro va durar gairebé quatre hores. Entre les 17.37 i les 17.40,Mazón va parlar amb l’exconsellera Salomé Pradas i va veure un vídeo de les inundacions d’Utiel, rebut per Vilaplana en el seu WhatsApp, segons ha sabut ‘Levante-EMV’.
Des d’aquell moment, Mazón va efectuar o va rebre vuit trucades, segons la llista del trànsit del mòbil remesa per Presidència a les Corts i a la jutge de la dana: va parlar quatre vegades amb Pradas, tres amb el president de la Diputació de València, Vicente Mompó, i una amb l’alcalde de Cullera, Jordi Mayor.
El primer contacte de Mazón amb Pradas es va produir a les 17.37. El cap del Consell li va tornar la trucada, després que més d’una hora abans (concretament a les 16.29) no li havia agafat el telèfon. Tampoc ho havia fet a les 12.52 hores, després de decretar Emerg ències les alertes hidrològiques al Magre i al Poio. La conversa telefònica entre president i exconsellera va durar dos minuts, temps en què la primera va informar el president de l’estat de la situació. La responsable d’Emergències era al capdavant del Cecopi i havia decretat una primera aturada que va deixar desconnectats els compareixents en remot.
Després d’aquest primer contacte telefònic amb Pradas, Maribel Vilaplana li va ensenyar un vídeo que acabava de rebre per WhatsApp amb imatges de les inundacions a Utiel, on s’havia desplaçat l’UME, segons ha pogut comprovar aquest diari. Aquest vídeo s’havia emès per À Punt en l’informatiu del migdia i s’havia penjat en les seves xarxes socials. Les imatges acompanyaven unes declaracions que l’alcalde d’Utiel, Ricardo Gabaldón, va fer en directe a la televisió pública, per connexió telefònica, i en les quals mostrava la seva impotència després del desbordament del riu Magre.
Malgrat el visionament del vídeo, el dinar va prosseguir al restaurant d’El Ventorro fins a les 18.30 o 18.45, segons les dades revelades per la mateixa periodista en la seva carta oberta. Cal recordar que a Utiel van morir sis persones com a conseqüència de la crescuda del riu Magre.
Vilaplana testifica dilluns
La periodista Vilaplana ha sigut citada a declarar al jutjat aquest dilluns, 3 de novembre. Com a testimoni i, per tant, sota jurament o promesa de dir veritat. En la seva carta oberta del setembre passat, que corregia la seva primera versió (del novembre del 2024), va assegurar que «en un moment determinat el president va començar a rebre trucades que van interrompre la nostra conversa de manera continuada. Jo vaig continuar al restaurant completament aliena a aquestes comunicacions [...] i el president tampoc em va traslladar cap inquietud sobre això. Vaig actuar, com sempre he fet, des de la discreció i el respecte que em caracteritzen». És una de les reflexions de la seva carta oberta en la qual ometia que van sortir junts de restaurant i es van dirigir a l’aparcament Glorieta-Paz, on Vilaplana tenia el cotxe aparcat, segons va explicar en exclusiva ‘Levante-EMV’.
