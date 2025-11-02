Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un nadó de pocs mesos, en estat crític després d'un accident de trànsit a l'Ampolla

El menor viatjava en un vehicle que s'ha sortit de la via i ha bolcat

Un cotxe dels Mossos d'Esquadra, en una imatge d'arxiu.

Un cotxe dels Mossos d'Esquadra, en una imatge d'arxiu. / Servei Català de Trànsit

EFE

L'Ampolla

Un nadó de pocs mesos es troba en estat crític i un altre menor i tres adults en estat menys greu a conseqüència de l'accident que han patit amb el cotxe en el qual viatjaven a l'autopista AP-7 al seu pas per l'Ampolla (Baix Ebre), han informat a EFE fonts del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Fonts del Servei Català de Trànsit (SCT) han indicat a EFE que l'accident ha tingut lloc minuts abans de les vuit del matí en el quilòmetre 308 de l'AP-7, en sentit sud, on el vehicle en què viatjaven les cinc víctimes ha sortit de la via i ha bolcat.

Al lloc de l'accident s'hi han desplaçat quatre ambulàncies i un helicòpter del SEM, amb el qual han evacuat el bebè fins a l'hospital de Sant Joan de Déu, a Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat).

Amb les ambulàncies han traslladat a l'altre menor i dos adults a l'hospital Joan XXIII de Tarragona, i a un altre adult a l'hospital Verge de la Cinta, a Tortosa (Baix Ebre).

Al lloc de l'accident han treballat també els efectius de tres dotacions dels Bombers de la Generalitat, que han desconnectat les bateries del cotxe i han netejat la calçada de l'autopista.

