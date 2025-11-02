Troben 27 gossos morts en una furgoneta que viatjava en un ferri de Barcelona a Palma
El Seprona ha obert una investigació
ACN
Barcelona
La Guàrdia Civil investiga la mort de 27 gossos en una furgoneta transportada en ferri de Barcelona a Palma. Concretament, segons ha confirmat el mateix cos policial a l'ACN, s'ha fet càrrec de la investigació el Seprona, que està pendent del resultat de les necròpsies dels animals morts. Fonts policials han explicat que la furgoneta venia de Lituània amb 36 gossos i va arribar fins a Palma des de Barcelona, on el vehicle va ser carregat en un ferri. Les mateixes fonts han indicat també que els gossos són de diferents races i amos i els havien portat fins a Lituània per una batuda de caça. En arribar a Palma aquest dissabte al matí, 27 dels 36 gossos eren morts.
