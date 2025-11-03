Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Apareix viu el lladre 'Niño Juan' després de patir un breu segrest

Tres cotxes d’alta gamma van envestir i tirotejar el vehicle en el qual viatjava Juan María Gordillo Plaza

Imatge d'arxiu de l'escena del segrest de Niño Juan

Imatge d'arxiu de l'escena del segrest de Niño Juan / EPC

Javier González

Barcelona

El delinqüent Juan María Gordillo Plaza, àlies el ﻿Niño Juan﻿, va aparèixer aquest diumenge viu i amb ferides després d’haver sigut segrestat divendres a la nit al districte madrileny de Carabanchel, segons fonts policials. El segrest es va produir al voltant de les 20.45 hores del 31 d’octubre, quan tres cotxes d’alta gamma van envestir i van tirotejar el vehicle en el qual viatjava la víctima, al carrer Antonio López, una via molt freqüentada pròxima a Madrid Río. Després de l’atac, els assaltants el van treure per la força i van fugir del lloc.

El segrest va durar menys de cinc minuts i va provocar escenes de pànic entre els veïns, que van sentir diversos trets. El cotxe del lladre va quedar abandonat amb impactes de bala al carrer Marqués de Jura Real. Hores després, agents de la Policia Nacional van trobar a l’AP-41, que uneix Madrid i Toledo, un dels vehicles utilitzats en el segrest, amb un extintor buidat per esborrar empremtes.

Venjança

Tot i que no s’ha presentat denúncia, la investigació –a càrrec del Grup 12 de Segrestos– apunta a una possible venjança relacionada amb els antecedents delictius del Niño Juan vinculat a robatoris i assalts a camions en diferents punts d’Espanya. Tot i així, no es descarten altres motius.

A la banda del Niño Juan, entre altres delictes, se li imputen 50 assalts a camions de mercaderies i robatoris en naus de tot l’Estat, inclòs el d’un carregament de telèfons mòbils a Torrejón de Ardoz valorat en més d’1,3 milions d’euros.

El Niño Juan té més de 20 anys d’experiència en el món de la delinqüència i entre els seus antecedents destaca la seva detenció el 2010 a França, quan planificava un robatori per encàrrec d’una organització criminal xinesa al castell-museu de Fontainebleau.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Els pares helicòpter arriben a la universitat: «Venen a demanar explicacions sobre les notes»
  2. Es perden amb el cotxe seguint una ruta del navegador a Navès i acaben sent rescatats pels Bombers
  3. Requereixen als Bombers que obrin un domicili a Sallent, i hi troben mort l'inquilí
  4. Joaquim Colldeforns, veí de Manresa que ha visitat el cementiri per Tots Sants: 'És bo que als nens se'ls parli de la mort
  5. L’Ona, la nena que va néixer en plena dana: 'Els metges estaven a punt de fer-me la cesària i els va sonar l'avís de Protecció Civil
  6. Els Bombers actuen en tres rescats d'excursionistes en un matí accidentat a les comarques centrals
  7. Josep Vilalta, l'últim supervivent de la tragèdia de Fígols: «Cada novembre ho revisc com si fos ahir»
  8. L’èxit de les cases prefabricades a Espanya, més barates i llestes en la meitat de temps: «No donem l’abast amb la demanda»

Victòria de mèrit del Vòlei Manresa en la presentació oficial dels equips

Victòria de mèrit del Vòlei Manresa en la presentació oficial dels equips

L'emblemàtic bar Pardal de Manresa es prepara per encetar una nova etapa

L'emblemàtic bar Pardal de Manresa es prepara per encetar una nova etapa

El nou director del centre d’espiritualitat de Manresa: «A la Cova em sento com si fos el custodi d’un lloc sagrat»

El nou director del centre d’espiritualitat de Manresa: «A la Cova em sento com si fos el custodi d’un lloc sagrat»

Aquest és el municipi de la Catalunya central on actuarà Sergio Dalma el 2026

Aquest és el municipi de la Catalunya central on actuarà Sergio Dalma el 2026

Un català contra Hitler

Un català contra Hitler

Aquests són els millors supermercats per comprar pa, segons l’OCU

Aquests són els millors supermercats per comprar pa, segons l’OCU

Apareix viu el lladre 'Niño Juan' després de patir un breu segrest

Apareix viu el lladre 'Niño Juan' després de patir un breu segrest

La Fira Medieval transformarà el Poble Vell de Súria en un niu d'espectacles, música i oficis antics el cap de setmana

La Fira Medieval transformarà el Poble Vell de Súria en un niu d'espectacles, música i oficis antics el cap de setmana
Tracking Pixel Contents