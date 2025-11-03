Apareix viu el lladre 'Niño Juan' després de patir un breu segrest
Tres cotxes d’alta gamma van envestir i tirotejar el vehicle en el qual viatjava Juan María Gordillo Plaza
Javier González
El delinqüent Juan María Gordillo Plaza, àlies el Niño Juan, va aparèixer aquest diumenge viu i amb ferides després d’haver sigut segrestat divendres a la nit al districte madrileny de Carabanchel, segons fonts policials. El segrest es va produir al voltant de les 20.45 hores del 31 d’octubre, quan tres cotxes d’alta gamma van envestir i van tirotejar el vehicle en el qual viatjava la víctima, al carrer Antonio López, una via molt freqüentada pròxima a Madrid Río. Després de l’atac, els assaltants el van treure per la força i van fugir del lloc.
El segrest va durar menys de cinc minuts i va provocar escenes de pànic entre els veïns, que van sentir diversos trets. El cotxe del lladre va quedar abandonat amb impactes de bala al carrer Marqués de Jura Real. Hores després, agents de la Policia Nacional van trobar a l’AP-41, que uneix Madrid i Toledo, un dels vehicles utilitzats en el segrest, amb un extintor buidat per esborrar empremtes.
Venjança
Tot i que no s’ha presentat denúncia, la investigació –a càrrec del Grup 12 de Segrestos– apunta a una possible venjança relacionada amb els antecedents delictius del Niño Juan vinculat a robatoris i assalts a camions en diferents punts d’Espanya. Tot i així, no es descarten altres motius.
A la banda del Niño Juan, entre altres delictes, se li imputen 50 assalts a camions de mercaderies i robatoris en naus de tot l’Estat, inclòs el d’un carregament de telèfons mòbils a Torrejón de Ardoz valorat en més d’1,3 milions d’euros.
El Niño Juan té més de 20 anys d’experiència en el món de la delinqüència i entre els seus antecedents destaca la seva detenció el 2010 a França, quan planificava un robatori per encàrrec d’una organització criminal xinesa al castell-museu de Fontainebleau.
- Els pares helicòpter arriben a la universitat: «Venen a demanar explicacions sobre les notes»
- Es perden amb el cotxe seguint una ruta del navegador a Navès i acaben sent rescatats pels Bombers
- Requereixen als Bombers que obrin un domicili a Sallent, i hi troben mort l'inquilí
- Joaquim Colldeforns, veí de Manresa que ha visitat el cementiri per Tots Sants: 'És bo que als nens se'ls parli de la mort
- L’Ona, la nena que va néixer en plena dana: 'Els metges estaven a punt de fer-me la cesària i els va sonar l'avís de Protecció Civil
- Els Bombers actuen en tres rescats d'excursionistes en un matí accidentat a les comarques centrals
- Josep Vilalta, l'últim supervivent de la tragèdia de Fígols: «Cada novembre ho revisc com si fos ahir»
- L’èxit de les cases prefabricades a Espanya, més barates i llestes en la meitat de temps: «No donem l’abast amb la demanda»