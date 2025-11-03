Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Una funcionària de Lledoners es veu obligada a coincidir amb l'intern que la va agredir sexualment

UGTPresons reclama a la direcció del centre que el reclús sigui traslladat a unes altres instal·lacions immediatament

Entrada a la presó de Lledoners / Arxiu / Mireia Arso

Entrada a la presó de Lledoners / Arxiu / Mireia Arso

R. Tortosa

Manresa

Una funcionària del centre penitenciari de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada, que havia denunciat una agressió sexual per part d'un intern s'ha vist obligada a compartir espai físic amb ell perquè ha hagut de prestar servei al mateix mòdul del recinte. Així ho han denunciat els portaveus d'UGTPresons, els quals recorden que fins i tot el dia de l'incident la dona es va haver de quedar on era perquè el reclús no va ser apartat. 

El segon episodi de tensió en aquest cas s'ha produït aquest cap de setmana, una situació que el sindicat que ha fet pública la novetat considera tant "inadmissible" com "surrealista". L'exigència que formulen a la direcció és clara: "Estar a l'alçada i no retardar la conducció de l'home a un altre centre". 

Successos com aquest són els que han motivat que els responsables d'UGTPresons hagin anunciat que tractaran d'aconseguir que la Secretaria de Mesures Penals de la Generalitat de Catalunya els faciliti "les dades d’agressions sexuals a funcionàries", ja que sospiten que el tractament de la informació no és l'adequat. 

