Investiguen una escola d'educació especial per presumptes maltractaments a alumnes amb autisme
El Departament d'Educació obre un expedient informatiu al CEE Ventijol i dos dels denunciants es troben sota la protecció de l'Oficina Antifrau de Catalunya
Davant les denúncies que descriuen "torçades de dits, estirades d'orelles o bufetades", el centre educatiu no vol fer declaracions però defensa que "la gent estigui molt tranquil·la"
El Departament d'Educació ha obert un expedient al Centre d'Educació Especial Ventijol de Blanes per presumptes maltractaments a alumnes amb autisme, segons ha avançat La Vanguardia i ha confirmat Diari de Girona, del grup editorial de Regió7.
Segons La Vanguardia, alguns docents van denunciar fa un any i mig que es produïen agressions verbals i físiques a menors amb autisme sever, com "torçades de dits, estirades d'orelles, bufetades i pressió en punts de dolor per fer mal als que no obeïen", unes pràctiques que es produïen, sobretot, al menjador. El Departament d'Educació va obrir un expedient informatiu al centre a finals de juliol i hi va destinar un inspector extra.
Fonts de la conselleria expliquen que "la primera inspecció va recollir versions contradictòries sobre els fets i, per ara, no s'ha pogut demostrar cap de les conductes denunciades". En tot cas, va servir per detectar "elements de millora en la gestió del centre", pel que el Departament d'Educació els va proposar "nombroses" mesures al respecte. En tractar-se d'un expedient informatiu en curs, la conselleria no pot donar detalls de quants alumnes n'haurien estat víctimes ni de les denúncies interposades, així com tampoc dels elements de millora detectats ni les "nombroses" mesures que haurà de complir el centre educatiu.
Des del Centre d'Educació Especial Ventijol de Blanes, per la seva banda, no volen fer declaracions, però defensen que "la gent estigui molt tranquil·la".
El cas no està tancat
Amb tot, el Departament d'Educació desmenteix categòricament que "Inspecció hagi intentat entorpir les denúncies" i que el cas estigui tancat. La Unitat de Suport a l’Alumnat en Situació de Violència (USAV) es va activar per fer seguiment del cas, i a hores d'ara el segueix tenint obert.
