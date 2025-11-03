Mor la menor atropellada diumenge per un autobús al centre de Barcelona
La nena tenia 11 anys i ha mort aquest dilluns a la tarda
ACN
Barcelona
La menor atropellada diumenge al centre de Barcelona per un autobús ha mort aquest dilluns a la tarda, segons ha confirmat l’Ajuntament de Barcelona en un comunicat. Poc després de les 17.00 del diumenge, la nena d’11 anys va ser envestida per un autobús de la línia H12 de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) a l’altura del número 595 de la Gran Via de les Corts Catalanes, a l’Eixample.
El sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) la va traslladar en estat greu a l'hospital, on ha mort aquesta tarda. És la desena víctima mortal en sinistre de trànsit a la ciutat aquest 2025.
- Els pares helicòpter arriben a la universitat: «Venen a demanar explicacions sobre les notes»
- Es perden amb el cotxe seguint una ruta del navegador a Navès i acaben sent rescatats pels Bombers
- Joaquim Colldeforns, veí de Manresa que ha visitat el cementiri per Tots Sants: 'És bo que als nens se'ls parli de la mort
- Requereixen als Bombers que obrin un domicili a Sallent, i hi troben mort l'inquilí
- L’Ona, la nena que va néixer en plena dana: 'Els metges estaven a punt de fer-me la cesària i els va sonar l'avís de Protecció Civil
- L’èxit de les cases prefabricades a Espanya, més barates i llestes en la meitat de temps: «No donem l’abast amb la demanda»
- Josep Vilalta, l'últim supervivent de la tragèdia de Fígols: «Cada novembre ho revisc com si fos ahir»
- Els Bombers actuen en tres rescats d'excursionistes en un matí accidentat a les comarques centrals