Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un pare amenaça amb un matxet l’entrenador del seu fill perquè no el feia jugar

L'home, en una actitud violenta, va alçar un matxet de més de 63 centímetres de longitud

El matxet amb el qual un home va amenaçar l'entrenador de futbol del seu fill

El matxet amb el qual un home va amenaçar l'entrenador de futbol del seu fill / Policia Nacional

EFE

Madrid

La Policia Nacional ha detingut a Madrid un home per amenaçar amb un matxet de grans dimensions l’entrenador de futbol del seu fill durant una forta discussió en què li va recriminar que no el fes jugar. Segons ha informat la Prefectura Superior de Policia de Madrid, els fets van succeir aquest diumenge a les proximitats d’un camp de futbol situat al districte madrileny d’Hortaleza.

El detingut va mantenir una forta discussió amb l’entrenador de futbol del seu fill i diversos testimonis van manifestar als agents que va arribar a alçar un matxet amb una actitud violenta.

Els agents, pertanyents al Grup d’Atenció al Ciutadà (GAC), van identificar l’home, que portava a l’interior del seu vehicle un matxet de més de 63 centímetres de longitud i una fulla de més de 45 centímetres.

L’home ha estat detingut com a presumpte responsable d’un delicte de tinença il·lícita d’arma prohibida i posat a disposició judicial.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Els pares helicòpter arriben a la universitat: «Venen a demanar explicacions sobre les notes»
  2. Es perden amb el cotxe seguint una ruta del navegador a Navès i acaben sent rescatats pels Bombers
  3. Joaquim Colldeforns, veí de Manresa que ha visitat el cementiri per Tots Sants: 'És bo que als nens se'ls parli de la mort
  4. Requereixen als Bombers que obrin un domicili a Sallent, i hi troben mort l'inquilí
  5. L’Ona, la nena que va néixer en plena dana: 'Els metges estaven a punt de fer-me la cesària i els va sonar l'avís de Protecció Civil
  6. L’èxit de les cases prefabricades a Espanya, més barates i llestes en la meitat de temps: «No donem l’abast amb la demanda»
  7. Josep Vilalta, l'últim supervivent de la tragèdia de Fígols: «Cada novembre ho revisc com si fos ahir»
  8. Els Bombers actuen en tres rescats d'excursionistes en un matí accidentat a les comarques centrals

S'estrena a Sant Fruitós de Bages un nou gimnàs que obrirà les 24 hores del dia

S'estrena a Sant Fruitós de Bages un nou gimnàs que obrirà les 24 hores del dia

Sancionen 31 conductors a la regió per donar positiu en controls d'alcoholèmia i drogues la nit de la Castanyada

Sancionen 31 conductors a la regió per donar positiu en controls d'alcoholèmia i drogues la nit de la Castanyada

Els grups de l'oposició d'Igualada forcen Junts a estudiar mesures pels atropellaments a la zona de les Comes

Els grups de l'oposició d'Igualada forcen Junts a estudiar mesures pels atropellaments a la zona de les Comes

Un pare amenaça amb un matxet l’entrenador del seu fill perquè no el feia jugar

Un pare amenaça amb un matxet l’entrenador del seu fill perquè no el feia jugar

La segona gran caiguda de la millor 'drag queen' de Manresa

La segona gran caiguda de la millor 'drag queen' de Manresa

El vent fa caure Karlashow en una actuació a Sant Feliu de Llobregat

El vent fa caure Karlashow en una actuació a Sant Feliu de Llobregat

Necrològiques del 4 de novembre del 2025

Necrològiques del 4 de novembre del 2025

El Fòrum 10 aborda els reptes de la Intel·ligència Artificial

El Fòrum 10 aborda els reptes de la Intel·ligència Artificial
Tracking Pixel Contents