Un pare amenaça amb un matxet l’entrenador del seu fill perquè no el feia jugar
L'home, en una actitud violenta, va alçar un matxet de més de 63 centímetres de longitud
EFE
La Policia Nacional ha detingut a Madrid un home per amenaçar amb un matxet de grans dimensions l’entrenador de futbol del seu fill durant una forta discussió en què li va recriminar que no el fes jugar. Segons ha informat la Prefectura Superior de Policia de Madrid, els fets van succeir aquest diumenge a les proximitats d’un camp de futbol situat al districte madrileny d’Hortaleza.
El detingut va mantenir una forta discussió amb l’entrenador de futbol del seu fill i diversos testimonis van manifestar als agents que va arribar a alçar un matxet amb una actitud violenta.
Els agents, pertanyents al Grup d’Atenció al Ciutadà (GAC), van identificar l’home, que portava a l’interior del seu vehicle un matxet de més de 63 centímetres de longitud i una fulla de més de 45 centímetres.
L’home ha estat detingut com a presumpte responsable d’un delicte de tinença il·lícita d’arma prohibida i posat a disposició judicial.
- Els pares helicòpter arriben a la universitat: «Venen a demanar explicacions sobre les notes»
- Es perden amb el cotxe seguint una ruta del navegador a Navès i acaben sent rescatats pels Bombers
- Joaquim Colldeforns, veí de Manresa que ha visitat el cementiri per Tots Sants: 'És bo que als nens se'ls parli de la mort
- Requereixen als Bombers que obrin un domicili a Sallent, i hi troben mort l'inquilí
- L’Ona, la nena que va néixer en plena dana: 'Els metges estaven a punt de fer-me la cesària i els va sonar l'avís de Protecció Civil
- L’èxit de les cases prefabricades a Espanya, més barates i llestes en la meitat de temps: «No donem l’abast amb la demanda»
- Josep Vilalta, l'últim supervivent de la tragèdia de Fígols: «Cada novembre ho revisc com si fos ahir»
- Els Bombers actuen en tres rescats d'excursionistes en un matí accidentat a les comarques centrals