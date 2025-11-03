Sancionen 31 conductors a la regió per donar positiu en controls d'alcoholèmia i drogues la nit de la Castanyada
Els Mossos van dur a terme un total de 359 controls en poblacions de la Catalunya central
Un total de 31 conductors van ser sancionats durant la nit de la Castanyada per donar positiu en els controls de droga i alcoholèmia que els Mossos van establir en diferents punts de la Catalunya central.
En el cas dels controls d'alcoholèmia, els Mossos van denunciar un total de 23 persones per conduir sota els efectes de l'alcohol a la Catalunya central. En un dels casos, es va sancionar el conductor per la via penal en superar els 0,60mg/l en aire espirat. En total, es van dur a terme 349 controls d'aquesta tipologia.
Pel que fa als controls de drogues, es van interposar 8 denúncies per la via administrativa sobre un total de 10 controls. No hi va haver cap denúncia per la via penal.
En el conjunt de Catalunya, es van dur a terme 3.005 controls d'alcoholèmia, dels quals 200 van resultar positius i 39 d'ells van ser denunciats per la via penal. En el cas dels controls de drogues, es van fer proves a 114 conductors, dels quals 61 van sortir positius, amb 3 denúncies per la via penal.
