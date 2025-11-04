S'adorm en el pàrquing d'un prostíbul i els Mossos l'han de rescatar
Els Mossos van haver d'intervenir després que l'home intentés contactar amb el responsable de l'establiment sense éxit
Redacció
Els Mossos d’Esquadra van haver d’intervenir el dissabte 25 d’octubre per rescatar un home que havia quedat tancat dins del recinte del prostíbul la Paloma Blanca, a Medinyà, a Girona, segons informa El Punt Avui i ha confirmat el Diari de Girona.
L’home, que s’havia adormit dins del cotxe al pàrquing, es va despertar cap a dos quarts de set del matí i va comprovar que no podia sortir, ja que la tanca estava tancada i no era capaç de saltar-la.
Inicialment, els Mossos l’haurien aconsellat contactar amb els responsables de l’establiment, segons fonts del cos. Com que no va aconseguir-ho, l’home va tornar a demanar ajuda i, en uns 25 minuts, una patrulla de proximitat es va desplaçar fins al lloc.
Els agents van obrir el portal automàtic i l’home va poder marxar amb el seu vehicle. Tot i que els Bombers havien estat avisats, finalment no va caldre la seva intervenció, segons han informat els Mossos. L’incident va quedar registrat com un cas anecdòtic.
