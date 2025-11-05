Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Detectat un cas de tuberculosi entre els treballadors de les obres del Camp Nou

L’Agència de Salut Pública de Barcelona afirma que, de moment, no es pot parlar de brot perquè només hi ha un cas confirmat

Regió7

Barcelona

L’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) ha confirmat un cas de tuberculosi en un treballador de les obres de remodelació del Camp Nou, segons ha avançat ‘El País’.

Les mateixes fonts afirmen que, per ara, no es tracta d’un brot, ja que només hi ha un cas confirmat. Arran d’aquest cas, s’ha activat l’estudi dels seus contactes per descartar més infeccions.

