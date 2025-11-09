Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Alerten d'un nou intent de frau per correu electrònic suplantant Iberdrola

Un correu fals amb el nom de l'empresa elèctrica intenta enganyar usuaris per obtenir dades personals

Exemple de correu fraudulent que suplanta Iberdrola

Exemple de correu fraudulent que suplanta Iberdrola / Mossos d'Esquadra

Els Mossos d’Esquadra han alertat d’un nou intent de frau informàtic que circula per correu electrònic i que suposa la suplantació de l’empresa elèctrica Iberdrola.

Segons han informat a través de les xarxes socials, alguns usuaris han rebut missatges amb l’adreça aparent d’Iberdrola però que en realitat formen part d’una campanya de ‘phishing’ destinada a robar dades personals o bancàries. La policia recomana no prémer cap enllaç inclòs en aquests correus sospitosos, marcar-los com a correu brossa i eliminar-los immediatament.

En cas que s’hagi descarregat o executat algun arxiu adjunt, s’aconsella eliminar-lo i, si hi ha dubtes sobre una possible infecció, contactar amb l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya per rebre orientació.

‘Divinize’ de Rosalía es converteix en la primera cançó en català que debuta al Top50 Global de Spotify

Imatges del Shum Frit Ravich Maçanet - Igualada Rigat

Suspès el Ceuta-Almeria a la mitja part per la mort d’un aficionat a la graderia

Els Bombers han de fer tres rescats en mitja hora a Saldes, Sant Joan de Vilatorrada i Odèn

Primera victòria del curs pel Gimnàstic juvenil (0-2)

Tres ferits en un accident de trànsit a la Seu d'Urgell

Victòria estelar del San Mauro al camp del Júpiter (0-1)

Una flequera del Moianès, obligada a traspassar el negoci en descobrir que és celíaca després de més de 20 anys d’ofici

