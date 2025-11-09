Alerten d’un nou intent de frau per correu electrònic suplantant Iberdrola
Un correu fals amb el nom de l'empresa elèctrica intenta enganyar usuaris per obtenir dades personals
Regió7
Manresa
Els Mossos d’Esquadra han alertat d’un nou intent de frau informàtic que circula per correu electrònic i que suposa la suplantació de l’empresa elèctrica Iberdrola.
Segons han informat a través de les xarxes socials, alguns usuaris han rebut missatges amb l’adreça aparent d’Iberdrola però que en realitat formen part d’una campanya de ‘phishing’ destinada a robar dades personals o bancàries. La policia recomana no prémer cap enllaç inclòs en aquests correus sospitosos, marcar-los com a correu brossa i eliminar-los immediatament.
En cas que s’hagi descarregat o executat algun arxiu adjunt, s’aconsella eliminar-lo i, si hi ha dubtes sobre una possible infecció, contactar amb l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya per rebre orientació.
- Rosalía llueix formació clàssica a 'Lux', segons Jordi Savall: «Quan canta se li noten uns coneixements musicals profunds, com als Beatles»
- «Manresà, del cor de Catalunya, 25 anys a Madrid i mai he fet televisió en català»: Jacob Petrus, il·lusionat per estrenar-se a La 2Cat
- Intenta enganyar a la Guàrdia Civil en un control al Túnel del Cadí i li acaben trobant 15 quilos de marihuana al remolc
- Preocupació per l’excavació per fer el pàrquing sota la futura seu del Govern a Manresa
- Un home deixa 10 euros al compte durant 20 anys i això és el que li queda
- Ni Tossa de Mar, ni Besalú: aquest és el poble medieval que tothom hauria de visitar a Catalunya
- Mor de manera sobtada el fotògraf de Puig-reig Ramon Subirana Riu
- La vall més secreta del Solsonès: té romànic, bolets i la llegenda de Guifré el Pilós