Del prostíbul al 'streaming': les xarxes de tràfic de dones s’expandeixen cap a la prostitució en línia
Les xarxes solen captar víctimes a Veneçuela o Colòmbia que acaben fent espectacles per internet
Germán González
La majoria de casos que porta la Unitat Central de Tràfic d'Éssers Humans dels Mossos d’Esquadra i el seu grup d’atenció a les víctimes estan relacionats amb l’explotació sexual. Es tracta de dones captades als seus països d’origen per màfies organitzades: són portades a Espanya amb la falsa promesa d’un futur laboral i acaben prostituïdes en locals, en condicions sanitàries precàries i, en molts casos, obligades a consumir drogues per facilitar-ne el control.
Des de la pandèmia de la covid, les víctimes del tràfic de persones destinades a la prostitució han desaparegut dels carrers i es troben en locals o pisos. La tracta, per tant, s’ha tornat més clandestina i més difícil d’investigar per la policia: no es pot accedir als immobles sense ordre judicial. En aquest nou context, els Mossos estan detectant una nova variant de l’explotació sexual: les dones obligades a emetre contingut pornogràfic per internet.
Segons els investigadors, es tracta de dones molt joves, de 18 i 19 anys, captades a Sud-amèrica, principalment a Colòmbia i Veneçuela, a partir de vídeos a les xarxes socials o imatges on se les veu ballant. Les màfies les enganyen prometent-los una feina a Espanya, a vegades com a cambreres, perruqueres o fins i tot comercialitzant el seu contingut artístic. Quan arriben aquí, les obliguen a fer espectacles eròtics o pornogràfics davant la càmera durant diverses hores al dia.
Per fer-ho, les amenacen, els prenen el passaport i els recorden que, si les troben, les expulsaran del país, de manera similar a com actuen en l’explotació sexual física. De moment, els Mossos no han rebut denúncies directes d’aquestes víctimes, però tenen constància del fenomen per referència d’altres afectades.
"Cadenes invisibles"
Els agents destaquen les dificultats perquè una víctima denunciï i mantingui l’acusació fins al final del procés judicial, que pot allargar-se durant anys. De fet, el gran gruix de dones en aquesta situació pateixen el que els investigadors anomenen “cadenes invisibles”. Sovint, les alternatives a l’explotació són igualment dures: als seus països estan exposades a la pobresa extrema i al risc de morir per extorsió. A més, algunes aconsegueixen enviar part del que guanyen a les seves famílies, cosa que reforça els seus vincles.
Per tant, malgrat els abusos i l’explotació sexual, les denúncies són minoritàries. Davant aquesta situació, els membres del grup d’atenció a les víctimes es dediquen a assessorar i acompanyar les persones que fan el pas, tant en l’àmbit de l’explotació sexual com laboral o delictiva. Aquesta unitat sol acompanyar les afectades durant la tramitació judicial i ofereix la màxima seguretat, com a testimonis protegits, a les víctimes en risc, amb mesures com canvis de domicili a altres ciutats fora de Catalunya per evitar que siguin localitzades.
Vuit alliberades
A finals de l’any passat, els Mossos van rescatar vuit víctimes que eren explotades sexualment en dos locals del Poblenou i vivien en condicions precàries. Algunes de les dones havien estat captades als seus països d’origen a Sud-amèrica, com Colòmbia o Hondures, on ja s’havien iniciat en pàgines web de 'streaming' de contingut sexual. Amb falses promeses les havien traslladat fins a Barcelona.
A la ciutat les obligaven a prostituir-se: l’organització es quedava amb més de la meitat dels guanys obtinguts. En l’operació es va detenir dues dones i un home d’entre 35 i 60 anys per pertànyer a una banda de tràfic d’éssers humans en la seva vessant d’explotació sexual.
Reclutades a Sud-amèrica
Una de les últimes operacions contra el tràfic d’éssers humans amb finalitats d’explotació sexual que va afectar Catalunya va tenir lloc a inicis d’octubre d’aquest any. El Jutjat d’Instrucció 31 de Barcelona investiga una banda criminal que es dedicava a reclutar dones a Sud-amèrica i portar-les enganyades a Espanya per prostituir-les. Per fer-ho, els sospitosos utilitzaven una persona que controlava les víctimes i les mantenia tancades en pisos-prostíbul.
També “adquirien” víctimes a altres bandes. Una de les dones alliberades, per exemple, havia estat captada a Sud-amèrica per una estructura paramilitar i traslladada posteriorment a diversos països asiàtics. Finalment, va acabar explotada en locals de diverses províncies espanyoles.
En l’operació, realitzada pels Mossos d’Esquadra juntament amb la Guàrdia Civil, es van alliberar vuit dones sud-americanes en entrades i registres a Lleida, Tudela i Irún. També es va arrestar els caps de la banda, una parella, al seu domicili a Portugal. A Lleida es va detenir un altre presumpte membre que controlava les víctimes i les traslladava entre els diferents locals de prostitució de l’organització. Els tres sospitosos van ingressar a presó provisional.
