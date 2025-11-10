L'ADN d'Ana Echaguibel no coincideix amb les restes del perfil genètic del jersei d'Helena Jubany
La instrucció del cas podria tancar-se definitivament el 28 de novembre amb la declaració de Santi Laiglesa
ACN
L'informe de la Unitat Central d'Anàlisis Científiques de la Policia Nacional conclou que l'ADN d'Ana Echaguibel, investigada per la mort d'Helena Jubany el desembre de 2001, no coincideix amb el 'nou' perfil genètic femení que es va trobar a la roba que duia la víctima el dia que la van matar. Echaguibel va arribar a ingressar a la presó l'any 2002 com a sospitosa del crim, però la causa contra ella es va acabar arxivant per manca de proves. Les noves troballes havien permès tornar a investigar-la per "resoldre dubtes", segons ha defensat la família Jubany. El següent pas en la instrucció del cas serà la declaració del 28 de novembre d'un dels principals investigats, Santi Laiglesia, de qui si s'ha trobat ADN al jersei de la víctima.
La declaració de Laiglesia, de fet, podria ser el darrer tràmit abans que la jutgessa pugui tancar la fase d'instrucció i decidir si obre judici oral contra els dos únics investigats -Santi Laiglesia i Xavi Jiménez- per la mort d'Helena Jubany, la mataronina assassinada fa gairebé 24 anys a Sabadell, on residia en el moment dels fets.
La possibilitat de poder encausar una tercera persona, una dona, s'han esvaït després que l'ADN d'Ana Echaguibel "no és coincident ni compatible amb els perfils i mescles obtinguts" a la roba que duia Jubany el dia que la van drogar i la van llençar daltabaix del terrat de l'edifici del número 48 del carrer Calvet Estrella de Sabadell.
La investigació contra Ana Echaguibel ha arribat quan la causa estava a punt de prescriure contra ella i gràcies a l'ús de noves tècniques forenses que han permès trobar nous perfils genètics al cos i la roba d'Helena Jubany, i que havien passat desapercebut fa més de 20 anys.
Un d'aquests perfils era femení i no corresponia ni amb el de la víctima ni tampoc a la manresana Montserrat Careta, una altra de les persones que va ser investigada i que es va acabar suïcidant a la presó. Els nous resultats han permès també descartar Echaguibel com a sospitosa, tot i que sí que va ser l'autora d'uns anònims que amenaçaven Jubany abans morir.
Amb tot, la família d'Helena Jubany consideren que "calia fer aquesta prova d'ADN per resoldre dubtes". En aquest sentit, celebren que s'hagin dedicat "tots els mitjans necessaris" per esvair dubtes. També esperen que la instrucció permeti obrir judici contra Laiglesia i Jiménez per poder conèixer la "veritat" sobre el cas.
Cas Jubany: un cas reobert en temps de descompte
L'assassinat d'Helena Jubany va estar a punt de prescriure el 2021, quan anava a fer 20 anys dels fets i sense que s'hagués pogut portar cap sospitós a judici. La família va aconseguir que es reobrís la investigació, gràcies a noves proves extretes del disc dur de l'ordinador de la víctima.
Abans que el cas prescrivís, es va incloure a la llista d'investigats a Xavier Jiménez, un altre company de la Unió Excursionista de Sabadell (UES), on Jubany hi tenia un bon cercle d'amistats. També d'aquest entorn eren les altres persones que en algun moment havien tingut la condició d'investigats: Santi Laiglesia, Ana Echaguibel i Montserrat Careta.
El 2022 van arribar les primeres troballes de les restes d'ADN del cos i la roba d'Helena Jubany. Ja des d'un primer moment, es va descartar la presència de restes de Jiménez, que té en la redacció dels anònims enviats a la víctima la seva principal prova de càrrec. La investigació va tornar a girar llavors contra Santi Laiglesia.
Així, el 2023 es va reobrir la causa contra el principal investigat d'aquest cas i després de diverses proves d'ADN, finalment es va poder confirmar la presència de restes a la roba de Jubany a finals de 2024. Un cop descartades Echaguibel i Careta, el cercle es tanca definitivament al voltant de Laiglesia i Jiménez.
