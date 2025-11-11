Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Detenen una dona i denuncien la seva mare per robar 800 euros en joies de dues botigues a Girona

Les sospitoses, identificades per les càmeres de seguretat, aprofitaven un moment de distracció del personal per furtar

Cotxe dels Mossos amb el 112 visible

Cotxe dels Mossos amb el 112 visible / Blanca Blay

ACN

Girona

 Els Mossos d'Esquadra han detingut una dona de 23 anys i han denunciat penalment la seva mare de 57 per robar 800 euros en joies de dos establiments del Barri Vell de Girona. Els fets van passar el diumenge 2 de novembre pels volts de les cinc de la tarda, quan les sospitoses van entrar en una joieria del Barri Vell i es van interessar per uns anells i van marxar tot seguit. Poca estona més tard una de les treballadores de l'establiment va comprovar que faltaven diverses peces i van avisar els Mossos. Els agents van recuperar les càmeres de seguretat on es veia que la detinguda i la seva mare aprofitaven un moment de distracció de la treballadora per emportar-se les joies i marxar.

Es dona la circumstància que en un altre establiment proper de la mateixa cadena, les dependentes també van trobar a faltar diverses joies. La investigació dels Mossos va permetre valorar en 800 euros el valor total de les peces que s'havien emportat i es va poder identificar les dues dones. Finalment, els policies van poder detenir la filla de 23 anys, sense antecedents, el dia 7 de novembre i van denunciar penalment la mare. 

Els Mossos també van recuperar les joies sostretes i les van entregar a la propietat dels establiments. Les dues sospitoses passaran a disposició del jutjat de guàrdia de Girona quan siguin requerides. 

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El restaurant de Manresa 'amagat' que ha conquerit Tripadvisor: 'Menjar-hi és tota una experiència
  2. Vas al lavabo a la nit? Això recomana un uròleg per evitar-ho
  3. Kilian Jornet, sobre la paternitat a l'esport d'elit: “Abans actuava més per impuls; ara penso més en el que deixo enrere”
  4. Un home deixa 10 euros al compte durant 20 anys i això és el que li queda
  5. «La proporció de vídeos que ens envia la gent és molt més gran a Catalunya que a la resta de l’Estat»
  6. Rosalía llueix formació clàssica a 'Lux', segons Jordi Savall: «Quan canta se li noten uns coneixements musicals profunds, com als Beatles»
  7. Bellver suplica als veïns amb segona residència que posin la brossa on toca
  8. Un accident entre tres vehicles fa tallar durant dues hores carrils de la C-25, a Manresa

Els Mossos desnonen els veïns de tot un bloc del carrer Serarols, en ple centre de Manresa

Els Mossos desnonen els veïns de tot un bloc del carrer Serarols, en ple centre de Manresa

La síndica de greuges demana rebaixar l'edat per votar als 16 anys i ampliar l'educació obligatòria fins als 18

La síndica de greuges demana rebaixar l'edat per votar als 16 anys i ampliar l'educació obligatòria fins als 18

Així sona el nou toc Glòria, que repicarà els dissabtes a 3/4 de set del vespre, del campanar de la Seu de Manresa

Així sona el nou toc Glòria, que repicarà els dissabtes a 3/4 de set del vespre, del campanar de la Seu de Manresa

Com preparar el pa de pessic d’oli d’oliva "clàssic" que Rosalía va regalar a Broncano

Com preparar el pa de pessic d’oli d’oliva "clàssic" que Rosalía va regalar a Broncano

Montserrat reunirà prop de 200 gegants en una trobada del mil·lenari

Montserrat reunirà prop de 200 gegants en una trobada del mil·lenari

Manresa i Sant Joan commemoren els 40 anys de la depuradora conjunta

Manresa i Sant Joan commemoren els 40 anys de la depuradora conjunta

Mor Angelina Torres, la dona més gran de Catalunya, als 112 anys

Mor Angelina Torres, la dona més gran de Catalunya, als 112 anys

Un mort en un accident amb tres camions implicats a l'Aldea

Un mort en un accident amb tres camions implicats a l'Aldea
Tracking Pixel Contents