Detenen una dona i denuncien la seva mare per robar 800 euros en joies de dues botigues a Girona
Les sospitoses, identificades per les càmeres de seguretat, aprofitaven un moment de distracció del personal per furtar
ACN
Els Mossos d'Esquadra han detingut una dona de 23 anys i han denunciat penalment la seva mare de 57 per robar 800 euros en joies de dos establiments del Barri Vell de Girona. Els fets van passar el diumenge 2 de novembre pels volts de les cinc de la tarda, quan les sospitoses van entrar en una joieria del Barri Vell i es van interessar per uns anells i van marxar tot seguit. Poca estona més tard una de les treballadores de l'establiment va comprovar que faltaven diverses peces i van avisar els Mossos. Els agents van recuperar les càmeres de seguretat on es veia que la detinguda i la seva mare aprofitaven un moment de distracció de la treballadora per emportar-se les joies i marxar.
Es dona la circumstància que en un altre establiment proper de la mateixa cadena, les dependentes també van trobar a faltar diverses joies. La investigació dels Mossos va permetre valorar en 800 euros el valor total de les peces que s'havien emportat i es va poder identificar les dues dones. Finalment, els policies van poder detenir la filla de 23 anys, sense antecedents, el dia 7 de novembre i van denunciar penalment la mare.
Els Mossos també van recuperar les joies sostretes i les van entregar a la propietat dels establiments. Les dues sospitoses passaran a disposició del jutjat de guàrdia de Girona quan siguin requerides.
