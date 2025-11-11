Respostes polítiques
ERC pregunta al Govern si els Mossos han obert una «informació reservada» per la filtració sobre la mort d’Isak Andic
Els republicans volen saber si la Direcció General de la Policia o algun alt comandament del cos s’ha disculpat amb la família del fundador de Mango
Germán González
La portaveu en la comissió d’Interior i Seguretat Pública d’ERC al Parlament, Laia Cañigueral, ha presentat una pregunta al Govern sobre les filtracions aparegudes en els mitjans de comunicació relacionades amb la investigació oberta per la mort del fundador de Mango, Isak Andic. En concret, s’explicava que els Mossos d’Esquadra havien demanat el telèfon mòbil al fill de l’empresari, Jonathan, que és la persona que l’acompanyava quan va caure des d’una altura d’uns 100 metres a Collbató el desembre de l’any passat.
En la seva pregunta al Govern, ERC reclama saber si la Comissaria General d’Investigació Interna i Afers Disciplinaris dels Mossos ha obert alguna «informació reservada» sobre la filtració. A més, sol·liciten si la Direcció General de la Policia ha posat al servei del jutjat de Martorell que instrueix el procediment «els recursos de la Comissaria General d’Investigació Interna i Afers Disciplinaris per investigar l’origen de la filtració».
La portaveu d’ERC en aquesta comissió també insta el Govern a saber si «la Direcció General de Policia o algun membre de l’alt cap del cos de Mossos d’Esquadra s’ha disculpat amb la família d’Isak Andic, i ha donat explicacions a la Fiscalia o al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya» sobre la suposada filtració.
També vol saber les mesures impulsades per la Direcció General de Policia «per evitar noves filtracions relacionades amb les investigacions policials i judicials que duen a terme els Mossos d’Esquadra». La resposta del Govern hauria d’arribar en les pròximes setmanes.
Investigació judicial
A principis de setembre, el jutjat de Martorell que investiga la mort d’Isak Andic el 14 de desembre de l’any passat va reactivar el procés judicial després d’instar els Mossos a indagar el telèfon mòbil de Jonathan Andic. El procés judicial per esbrinar el que va passar continua estant en secret, però la decisió judicial va fer que el fill del fundador de Mango hagués de ser considerat investigat i no testimoni per entregar el telèfon. Malgrat això, la principal hipòtesi de la mort d’Andic continua sent que va ser accidental, segons fonts policials.
El jutjat va prendre després de la decisió després de rebre un informe dels Mossos sobre les declaracions que Jonathan va fer davant de la policia i que hauria generat «dubtes» per les seves contradiccions en aquestes versions. Els Mossos examinen el telèfon i el seu contingut per conèixer si hi ha imatges del lloc de la caiguda, les trucades que va fer després de la mort del seu pare o la seva geolocalització. Junt amb aquest informe, la policia també en té un altre de la policia científica sobre la trajectòria de la caiguda i la dinàmica provocada pel despreniment de pedres que va fer relliscar Andic, tal com va explicar Jonathan, l’únic testimoni.
