La reacció d'un policia de Manresa per un embús en hora punta: "Tenim coses més importants a fer..."
Una moto mal aparcada provoca una retenció de mitja hora perquè la conductora d'un bus urbà no pot maniobrar per sortir de la parada
Regió7
Una moto estacionada en un espai prohibit al carrer Sant Antoni Maria Claret de Manresa ha impedit avui, sobre 3/4 de tres de la tarda, que un autobús urbà seguís el seu trajecte després de fer la corresponent parada. En poc temps, un altre bus s'ha situat darrere del primer. I, a continuació, una llarga filera de cotxes que han omplert el tram de via que estava lliure dos minuts abans. Nombrosos ciutadans tornaven a casa per dinar. O s'incorporaven a la feina o els estudis en el torn de tarda.
El cas és que la conductora del principal bus afectat no podia avançar ni retrocedir. Temia colpejar la moto si duia a terme una maniobra arriscada i la gent, tant els passatgers del seu vehicle, com els usuaris dels altres automòbils s'impacientaven. Per aquesta raó, s'ha avisat la Policia Local. Quan la patrulla mobilitzada per aquest incident ha arribat al lloc dels fets, els agents no han dissimulat la seva contrarietat. Així ho han indicat diversos testimonis d'aquest episodi. De fet, un dels guàrdies, visiblement contrariat, no ha pogut evitar el següent comentari: "Tenim coses més importants a fer...".
Sigui com sigui, els policies han mogut la moto, un company de la conductora ha fet la maniobra pertinent per desenllacar el bus i s'ha recuperat la normalitat. Això sí, ha transcorregut pràcticament mitja hora des que s'ha produït el problema fins que s'ha resolt i la cua ha arribat fins a la carretera de Vic.
