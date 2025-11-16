Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L’acusat de matar Encarnita Polo està sota custòdia policial

El sospitós, de 66 anys i que anteriorment no havia mostrat signes d’agressivitat, es troba en un centre psiquiàtric hospitalari.

Encarnita Polo

Encarnita Polo / Getty Images

El Periódico

Valladolid

L’home que suposadament divendres va posar fi a la vida de l’actriu i cantant Encarnita Polo, que segons els indicis va escanyar a la residència d’Àvila en què tots dos vivien, està sota custòdia policial en un centre psiquiàtric hospitalari, segons van confirmar a l’agència Efe fonts de la subdelegació del Govern. El sospitós, que té 66 anys i no és un octogenari com inicialment havien informat fonts de la investigació, no havia mostrat signes d’agressivitat anteriorment a la residència per a persones grans en què vivien tots dos. Es mantindrà sota custòdia policial fins que les seves condicions li permetin passar a disposició judicial, segons les mateixes fonts.

La Policia Nacional ha obert una investigació per aclarir la mort de Polo, que va ser enterrada al cementiri municipal d’Àvila ahir després de celebrar-se un acte a la vetlla. La policia va informar divendres que s’havia produït una mort a la residència Decanos d’Àvila que era investigada per la brigada provincial de la policia judicial. Fonts pròximes a la investigació van indicar a Efe que la difunta era Encarnita Polo i que havia sigut un altre resident el qui l’havia agredida i en va provocar la mort per estrangulació.

Encarna Polo va ser una de les figures més importants de la música pop i la copla dels anys 60 i 70, quan va triomfar amb la coneguda cançó Paco, Paco, Paco.

TEMES

