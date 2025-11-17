Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Mor un caçador pel tret d’una escopeta que manipulava un company a Cervera

Els Mossos detenen el caçador a qui se li ha disparat l’arma per un homicidi imprudent

Un policia porta una arma i munició al lloc on un caçador ha resultat mort pel tret d'un altre

ACN

Cervera

Un caçador de 64 anys, veí de Torrefeta i Florejacs (Segarra) ha mort aquest dilluns després de rebre el tret d’una escopeta d’un company. Els fets han tingut lloc cap a les deu del matí, després de finalitzar una batuda al vedat que hi ha entre Cervera i les Oluges. Segons els Mossos, la víctima ha rebut l’impacte de la bala d’un company que estava guardant l’arma a la funda.

La policia ha detingut el caçador que estava manipulant aquesta escopeta, un home de 30 anys, del mateix municipi que la víctima, per un delicte d’homicidi imprudent, però s’investiguen els fets com un accident. Víctima i detingut no estaven caçant sols sinó que formaven part d’un grup més nombrós.

