Detenen per violència domèstica el fill de la dona de l'Hospitalet que ha mort després de caure per una finestra
L'home, de 54 anys, ha estat retingut pels Mossos mentre investigaven les circumstàncies del cas
ACN
Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimarts a la tarda per violència domèstica el fill de la dona de l'Hospitalet de Llobregat que ha mort al matí després de caure per la finestra d'un entresol. La dona ha estat traslladada a un centre hospitalari, però ha acabat morint. La policia catalana va rebre l'avís dels fets cap a un quart d'una de la matinada, i un cop agents del cos van arribar a l'indret van retenir l'home, de 54 anys, mentre s'investigaven les circumstàncies del cas. En un primer moment no es descartava cap hipòtesi, però finalment els indicis han dut els investigadors a considerar el cas com una mort violenta i a detenir el fill per la relació amb els fets.
Els fets han passat al carrer Llobregat de l'Hospitalet. Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana i el Sistema d'Emergències Mèdiques hi han enviat efectius. Quan han arribat, han localitzat la dona, que ha estat atesa pels sanitaris i traslladada a un centre hospitalari on ha acabat morint.
Al lloc dels fets també hi havia el fill de la víctima, que ha quedat detingut per la Guàrdia Urbana per la presumpta relació amb els fets. Els Mossos els investiguen com un cas de violència domèstica. L'autoritat judicial ha decretat el secret d'actuacions.
Un home conflictiu
Diversos veïns han explicat a l'ACN que el fill era conflictiu amb la comunitat i agressiu amb la mare, que tenia uns 80 anys.
Segons els veïns, la dona havia reconegut als veïns que volia que l'home marxés del domicili que compartien i que les baralles eren contínues. "Es creuava amb algú i l'insultava, aquest home tenia problemes i la mare volia que marxés", ha indicat el José, que ha assegurat que discutia molt amb la mare i la cridava.
El Wilson hi ha coincidit. "El senyor era una mica agressiu, complicat de compartir la convivència. En algunes ocasions agredia la mare i es creia l'amo del carrer. Amb els veïns havia tingut problemes", ha assenyalat.
