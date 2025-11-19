Busquen tres encaputxats que han atracat una joieria de Palamós
Els lladres han entrat al negoci, han amenaçat les propietàries i s'han endut unes 200 cadenes i penjolls
ACN
Els Mossos d'Esquadra busquen tres encaputxats que aquest dimarts al vespre van atracar una joieria a Palamós (Baix Empordà), van amenaçar les propietàries i van endur-se unes 200 cadenes i penjolls de l'establiment. L'atracament va passar cap a les vuit del vespre, poc abans de l'horari de tancament del negoci, situat a l'avinguda de Catalunya. Els individus, que van entrar a la joieria tapant-se el rostre, van actuar amb molta rapidesa i van fugir del lloc a peu. La Policia Local i els mossos, després de rebre l'alerta, van fer una batuda per la zona i van identificar tres possibles sospitosos, però cap d'ells era algun dels atracadors. La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec de la investigació.
L'atracament a la joieria de Palamós va passar a última hora de la tarda. Eren cap a les vuit del vespre quan tres individus, que anaven encaputxats, van entrar a l'establiment, situat a l'avinguda de Catalunya del municipi.
Els atracadors van amenaçar les dues propietàries de la joieria, que eren les úniques persones que aleshores hi havia a l'interior, i van endur-se diverses peces. En total, van agafar cap a unes 200 cadenes, penjolls i petites peces de joieria de l'establiment. Després, els lladres van fugir del lloc a peu.
Després de rebre l'alerta, la Policia Local i els Mossos d'Esquadra van fer recerca per la zona per intentar localitzar els atracadors. Durant aquesta estona, van arribar a identificar i a escorcollar tres possibles sospitosos. Cap d'ells, però, era un dels lladres que buscaven.
El cas ha passat a mans de la DIC dels Mossos d'Esquadra, que han obert una investigació i treballen per identificar els atracadors. De moment, no s'han fet detencions en relació amb el robatori.
